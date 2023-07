Samsung persiste et signe avec sa cinquième génération de téléphones pliables

Le géant sud-coréen Samsung a dévoilé mercredi matin sa nouvelle génération de téléphones intelligents à l’écran pliable, les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5, et montre une fois de plus qu’il domine ce marché naissant.

Dotés d'écrans principaux de 6,7 pouces (17 cm) pour le Z Flip5 et 7,6 pouces (19,3 cm) pour le Z Fold5, ces téléphones sont plus grands que ceux des générations qui les précèdent.

Les nouveaux appareils sont équipés de caméras photo plus perfectionnées, offrant des images plus nettes et davantage de fonctionnalités pour le travail, les conversations textuelles et vidéo, les films et les jeux, selon l'entreprise.

Conçu pour être compact et facile à transporter, le Flip5 est également doté d'un écran de 3,4 pouces (8,6 cm) situé sur le dessus de l’appareil, qui permet de l'utiliser lorsqu’il est plié en deux.

Les téléphones, qui fonctionnent avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, sont légèrement plus élégants et plus légers que leurs prédécesseurs, mais conçus pour être plus durables et plus résistants aux chocs.

Cette technologie a toutefois un prix : au Canada, le Flip5 sera vendu à partir de 1300 $, tandis que le Fold5 sera proposé à partir de 2400 $. Les deux téléphones intelligents pliables seront offerts en précommande dès aujourd’hui au pays.

Un pionnier

Le géant technologique sud-coréen, qui est également un important producteur de puces électroniques, a lancé ses premiers téléphones pliables en 2019, ce qui en fait le plus ancien fournisseur de ce type d’appareils.

L'entreprise a annoncé ces nouveaux téléphones lors d'un événement organisé dans la capitale sud-coréenne, Séoul, choisissant ainsi l'un des marchés où les téléphones pliables sont les plus répandus.

Le marché mondial des téléphones pliables commence à croître, d'autres fournisseurs tels que Google, Motorola et Huawei faisant désormais concurrence à Samsung.

Selon Counterpoint, un cabinet d'études de marché technologiques, les expéditions mondiales de téléphones pliables approcheront les 19 millions d'unités en 2023, ce qui marquerait une augmentation de 45 % par rapport à 2022, augmentation principalement alimentée par la hausse de la demande en Chine.

Les livraisons pourraient dépasser les 100 millions d'unités d'ici 2027, indique Counterpoint dans un rapport publié mercredi, bien que cette projection soit basée sur la présomption qu'Apple finira par sortir un iPhone pliable, aux alentours de 2025.

Apple, qui rivalise étroitement avec Samsung pour la première place dans les livraisons mondiales de téléphones intelligents, n'a pas encore confirmé ses projets d'appareils pliables.

Nouvelle montre et nouvelles tablettes

Lors de la séance, Samsung a également dévoilé sa nouvelle montre Galaxy Watch6, qui offre des outils avancés de surveillance de la santé , souligne l’entreprise, en offrant notamment des conseils personnalisés en lien avec le sommeil et la mise en forme.

Parmi les caractéristiques, on compte une lunette rotative plus mince et un affichage plus grand, grâce à une apparence revisitée.

Samsung offre de nouvelles façons pratiques de garder les utilisatrices et les utilisateurs motivés tout au long de leur parcours de bien-être , a mentionné l’entreprise dans un communiqué de presse.

La montre intelligente Galaxy Watch6 est offerte en deux modèles, dont le Classic, à partir de 410 $ en précommande dès aujourd’hui.

Samsung a également annoncé sa nouvelle gamme de tablettes, les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra, qui promettent des performances optimisées et un crayon intelligent S Pen fourni dans la boîte.

Elles sont offertes à partir de 1100 $ pour le modèle d'entrée de gamme, et vont jusqu’à 2150 $ pour le modèle Ultra avec un téraoctet de capacité de stockage.

Avec les informations de Associated Press