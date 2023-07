Blanc-Sablon se mobilise pour ravitailler la population en médicaments

La pharmacie de Lourdes-de-Blanc-Sablon, dont le bâtiment a été ravagé par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi, assure qu’aucun de ses clients n’a manqué de médicaments jusqu’à présent. Cette pharmacie était la seule du village.

Sa propriétaire, Danielle Driscoll, indique qu’un système a été mis en place dès le lendemain de l'incendie, lundi, pour que les patients puissent tout de même se procurer les médicaments dont ils ont besoin.

J’ai mis une ligne téléphonique d’urgence pour les patients de Vieux-Fort à Blanc-Sablon à laquelle l’une de mes techniciennes répond. Nous passons la commande auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord pour les servir la journée même , explique-t-elle.

Danielle Driscoll note que le CISSS de la Côte-Nord ainsi que des pharmacies de Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles ont redoublé d'efforts pour venir en aide à leurs collègues de Blanc-Sablon.

Nous avons communiqué avec le CISSS de la Côte-Nord et les pharmacies privées de Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles pour que les villages qui ne sont pas reliés par la route à la pharmacie de Blanc-Sablon soient desservis en médicaments par des pharmacies privées de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre , raconte-t-elle.

Le CISSS précise par courriel que des bureaux temporaires et de l’équipement ont été fournis à la pharmacie.

Les usagers des autres localités de la Basse-Côte-Nord peuvent également contacter leur CLSC pour obtenir la marche à suivre , ajoute le conseiller en communications Pascal Paradis.

À écouter : Entrevue de Danielle Driscoll à l'émission Bonjour la Côte

La pharmacienne a ouvert un local temporaire dans le village voisin de Brador pour servir les clients.

Tout est en place pour servir les clients J’ai trouvé un local dans un village proche de Blanc-Sablon. J'ai reçu le début de mon inventaire de médicaments lundi soir.

Elle souhaite réinstaller sa pharmacie à Blanc-Sablon dès que possible. D'ici là, elle compte s’assurer que ses clients obtiennent leurs médicaments.

L'épicerie J.L. Joncas a aussi été rasée par les flammes lors de l’incendie, mais il existe une deuxième épicerie dans le village.