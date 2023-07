Avant d'être ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest a été triple médaillée olympique en patinage de vitesse. Comme les jeunes athlètes participant à 57e Finale des Jeux du Québec, son parcours sportif a commencé à un jeune âge, à Rimouski. Entrevue.

C’est au Bas-Saint-Laurent qu’Isabelle Charest a enfilé des patins de vitesse pour la première fois. C'était bien avant de laisser sa marque au Temple de la renommée en 1997 dans cette discipline. L'ancienne athlète a aussi joué au baseball, à l'athlétisme et au soccer.

Le journaliste sportif René Levesque, qui a d'ailleurs été son entraîneur de soccer dans les années 1980, a rencontré Isabelle Charest dans les gradins du Complexe sportif Guillaume-Leblanc, sur les lieux ou elle s'e

René Levesque : À cinq ans, vous étiez sur les terrains de soccer. Quels souvenirs ça vous évoque ?

Isabelle Charest : Cinq ans sur les terrains de soccer, mais aussi sur la piste d’athlétisme. J’avais commencé à faire de l’athlétisme parce qu’encore une fois, je suivais mon frère et ma sœur. C’était mon sport, le soccer, quand j’étais plus jeune. Je préférais le soccer au patin.

Quand j’ai déménagé à Montréal, c’était en 1983, à la fin de l’année scolaire. J’avais commencé la saison de soccer avec les filles de Rimouski. À Montréal, j’ai joint une équipe dans l’ouest de la ville, mais j’étais revenue faire les Jeux de l’Est et on s'était classées pour faire les Jeux du Québec, alors j’ai fait les Jeux du Québec avec l’Est à Sept-Îles.

En patin [de vitesse], j’étais dans l’année où il n’y avait pas de Jeux et ensuite, j’étais de calibre trop élevé pour faire les Jeux du Québec. Mon expérience aux Jeux du Québec, c’est en soccer, puis c’est avec l’Est-du-Québec.

René Levesque : Que ce soit à l'échelle régionale, provinciale, nationale ou internationale, sous différents chapeaux, le sport vous a toujours accompagné.

Isabelle Charest : Encore aujourd’hui, c’est dans mes fonctions. Ça l'a toujours été en trame de fond de ce que je faisais. J’ai patiné jusqu’à 31 ans, ensuite je suis restée impliquée comme bénévole sur des conseils d’administration. Quand j’ai eu une famille, j’ai coaché, je suis revenue coacher au soccer. Ensuite comme cheffe de mission [d’équipe Canada], puis maintenant dans mes fonctions de ministre des Sports. Ça l'a toujours été présent dans ma vie.

Ouvrir en mode plein écran En tant que ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest avait annoncé des investissements de 10 M$ en 2018 pour moderniser les arénas du Québec et les centres de curling. Photo : Radio-Canada

René Levesque : Avez-vous rencontré des gens qui vous ont inspiré, guidé, en parallèle des parents ?

Isabelle Charest : À notre époque, les parents n’étaient pas tellement impliqués. Alors ce sont des René Levesque, des Yves Potvin, des Robert Pineault, des Sylvie Gagnon [qui m'inspiraient]. C'étaient les gens qui coachaient, qui arbitraient, qui organisaient le sport. Pour moi, ça faisait partie des modèles. Ce sont les modèles qu’on voulait suivre. On allait les regarder jouer le soir.

Ma sœur a fait les Jeux du Québec avec les gars. Elle était capitaine de l’équipe des gars. Donc une très bonne joueuse. C’est surtout ma sœur qui m’a amenée dans le sport puis qui m’a donné le goût du sport.

René Levesque : À Rimouski, est-ce que vous avez touché au patinage courte piste ?

Isabelle Charest : Absolument. J’ai patiné deux ans. J’étais déjà d’assez bon calibre pour rejoindre le club élite quand je suis arrivée à Montréal. C’est le patin qui m’a permis de m’intégrer. J’ai commencé sur la glace du Colisée.

Je le disais à la cérémonie d’ouverture que j’ai beaucoup de gratitude puis de reconnaissance pour les gens qui ont pavé le chemin et qui ont fait de moi ce que je suis maintenant et à qui je n’ai pas eu l’occasion de dire merci, ce que vous faites, ça fait une différence. J’en suis l’exemple parfait. Si ça n’avait pas été de ce monde-là qui organisait le sport puis qui le faisait bénévolement, je n’aurais pas fait les Jeux olympiques, je n’aurais pas été cheffe de mission, je n’aurais pas été ministre des Sports. J’ai beaucoup de reconnaissance et c’est super émouvant d’être ici.

René Levesque : Est-ce qu’il y a une régionaliste en toi ?

Isabelle Charest : La réalité des régions, je la comprends, je la connais, ne serait-ce que la distance qu’il y a à parcourir pour faire du sport, par exemple. D’ailleurs, j’ai amené un programme pour pouvoir donner plus de financement pour que les jeunes puissent avoir de l’argent pour payer le transport pour aller faire une compétition.

Puis, en termes d'infrastructures aussi. Il n’y a pas la population pour avoir un stade olympique. Quand je faisais ma tournée des régions pour le programme d’infrastructures, je disais : c’est important que le milieu se mobilise, qu’il y ait un partage des infrastructures, puis qu’on réalise que ça ne pourra pas être dans toutes les municipalités. On n’a pas la capacité financière. On le sait, que les jeunes ont besoin de sports pour se développer puis pour s’émanciper. J’aurai toujours ça en tête et je vais vouloir donner accès au sport aux jeunes et aux moins jeunes.

Les propos ont été édités par besoin de clarté et de concision.