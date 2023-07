L’Î.-P.-É. devra patienter avant de pouvoir recruter des adjoints au médecin

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard souhaite embaucher des adjoints au médecin, mais le nombre de diplômés de cette carrière au Canada demeure faible, ce qui pourrait représenter un obstacle pour la province.

Selon Erin Sephton, directrice à l'Association canadienne des adjoints au médecin à l’île, la concurrence entre les provinces pour ces professionnels est déjà serrée.

Il est intéressant de constater que Terre-Neuve, la Saskatchewan et l'Île-du-Prince-Édouard sont toutes trois sur la corde raide en tête de la course [pour embaucher des adjoints au médecin], et nous verrons bien qui arrivera le premier.

Pour Erin Sephton, directrice à l'Association canadienne des adjoints au médecin à l'île, la province sera confrontée à une forte concurrence des autres provinces.

Seulement 80 étudiants sont formés dans ce métier chaque année au pays, explique la directrice de l’Association.

Au Canada, il n'y a que trois établissements d'enseignement postsecondaire qui offrent ce programme, dont deux en Ontario et un autre en Alberta.

Il sera très intéressant de voir comment l’île peut attirer et retenir ces adjoints au médecin , dit Erin Sephton.

Elle ajoute que le fait que ces professionnels ne soient pas encore formés dans la région rend plus difficiles le recrutement et la rétention.

Si vous n'êtes pas originaire des Maritimes ou si vous n'avez pas d'attaches ici, vous pourriez vous tourner vers des régions plus densément peuplées , explique Erin Sephton.

Le rôle des adjoints au médecin

Les adjoints au médecin travaillent sous la supervision d'un médecin et peuvent évaluer et traiter des patients.

Selon Lavinia Carreira, gestionnaire dans un des seuls établissements à offrir cette formation, l'Université McMaster en Ontario, les adjoints au médecin sont formés pour travailler dans plusieurs domaines.

Les adjoints au médecin sont formés pour donner des diagnostics et des traitements, ainsi que pour interroger les patients, établir les antécédents médicaux, procéder à l'examen physique, faire certaines interventions, que ce soit en médecine familiale, en médecine d'urgence et en chirurgie.

Lavinia Carreira, gestionnaire au programme d'adjoints au médecin à l'Université McMaster explique que son établissement n'offre que 24 places dans ce programme chaque année.

Elle explique que ces professionnels suivent un programme de deux ans.

La formation des adjoints au médecin est très semblable à celle de base suivie par les étudiants de médecine, et cela comprend des stages dans toutes les spécialités, l'obstétrique, l'urgence et la traumatologie , ajoute Lavinia Carreira.

Afin de pouvoir octroyer des permis et d'engager ces professionnels, le gouvernement de l’île a dû modifier les règlements d’embauche à Santé Île-du-Prince-Édouard en juin dernier.

Les défis de la carrière

Des barrières pour le développement de la profession persistent toujours au pays, selon Lavinia Carreira.

Les adjoints au médecin font souvent face à un nombre élevé de patients et, en plus de lutter pour répondre aux exigences d'un système de santé, ces gens risquent de subir un épuisement professionnel qui a des effets négatifs sur le recrutement et la rétention dans les communautés qui en ont le plus besoin , explique-t-elle.

Même si les problèmes de recrutement et de rétention persistent dans la grande majorité des domaines de la santé, une stratégie d'embauche des adjoints au médecin permettrait à l’île de désengorger des secteurs critiques, comme les urgences, selon l'urgentologue Dr Abdo Shabah.

Cela nous facilite le travail parce que ça permet aux médecins d'avoir plus d'opportunités de voir des cas plus complexes. [...] Cela désengorge un peu la salle d'urgence et ça permet aux patients d'avoir quand même des services de qualité.

Selon Abdo Shabah, médecin urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, l'embauche des adjoints au médecin permettrait de désengorger des secteurs critiques, comme les urgences.

Il rappelle que la formation de ces professionnels est plus courte et qu’il y aurait des avantages sur le plan financier pour la province.

C'est une situation qui est intéressante aussi pour ce qui est de la rentabilité sur le plan salarial [...] et on pourrait former [ces professionnels] à moindre coût , explique le Dr Abdo Shabah.

Selon le Guichet d’emplois du gouvernement du Canada, le salaire médian d’un adjoint au médecin est de 54 dollars de l’heure au Canada.

Directrice à l’Association canadienne des adjoints au médecin à l’île, Erin Sephton espère que le nombre annuel de diplômés atteindra environ 200 à l'avenir, grâce aux nouveaux programmes qui seront créés.

Bien connue aux États-Unis et dans les Forces armées canadiennes, la profession d’adjoints au médecin n’a été reconnue par l’Association médicale canadienne qu’en juin 2003.