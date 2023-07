Qu’est-ce qui explique le chaos des voyages avec BC Ferries cet été?

Cet été, monter à bord d'un traversier en Colombie-Britannique ressemble à se rendre à l’un des concerts les plus en vue. La société BC Ferries a été confrontée à des difficultés techniques avec ses navires, à des annulations de dernière minute, à des pénuries de personnel et à une certaine confusion quant à la disponibilité des réservations en ligne. Que se cache-t-il derrière les attentes interminables et les annulations cet été? Voici quelques éléments de réponse.

Les annulations sont fréquentes depuis le début de l'été 2023, mais l'impact le plus important s'est produit lorsque, quelques heures avant l'un des longs week-ends les plus achalandés, BC Ferries a retiré du service l'un de ses plus gros navires, le Coastal Celebration ce qui a entraîné l'annulation de huit départs quotidiens sur la ligne Tsawwassen-Swartz Bay.

Le traversier transporte jusqu'à 310 voitures et 1604 passagers et membres d'équipage entre le Grand Vancouver et le Grand Victoria. Il devait être remis en état à la mi-mai, mais ses réparations ont été reportées à la mi-juin faute de soumissionnaire.

Lorsque les travaux ont commencé, il a été découvert que les problèmes de maintenance étaient plus complexes que prévu, ce qui a retardé de nouveau la remise en service du navire.

BC Ferries affirme que les pénuries de personnel combinées à une demande record des voyageurs créent des conditions de voyage turbulentes.

Une porte-parole de BC Ferries, Karen Johnston, a expliqué à l'époque à CBC/Radio-Canada que la compagnie programmait la plupart de ses travaux de remise en état entre septembre et, mai, avant les mois d'été où les voyageurs sont très nombreux.

Nous faisons de notre mieux pour contrôler et planifier notre calendrier de remise en état , explique-t-elle. Dans le cas présent, il s'agissait de circonstances indépendantes de notre volonté.

Des réservations en ligne fermées

Les problèmes du Coastal Celebration ne se sont pas arrêtés là. Au cours des dernières semaines, le navire a vu plusieurs de ses traversées annulées en raison d'un problème mécanique lié à son système de propulsion.

Le 24 juillet, le navire a dû être réparé après une fuite d'huile hydraulique due à un joint cassé ou inefficace.

Le 20 juillet, certains clients se sont connectés au site Web de BC Ferries pour constater que les réservations étaient fermées.

BC Ferries a confirmé par la suite que les nouvelles réservations étaient bloquées pour certaines traversées, car la compagnie s'efforçait de réorganiser les réservations annulées sur d'autres traversées le même jour.

Une situation inacceptable, dit la province

Gérée de manière indépendante, mais appartenant à la province, BC Ferries est un élément fondamental de l'infrastructure provinciale, reliant le Grand Vancouver à l'île de Vancouver, à la côte Sunshine et aux îles Gulf.

Pour le premier ministre de la province, David Eby, les annulations répétées sont inacceptables.

Tous les habitants de l'île savent que les traversiers font partie de notre réseau routier. Ce n'est pas un bon moyen de rendre visite à grand-mère et de venir sur l'île pour une visite. C'est un élément essentiel de l'économie de l'île , note M. Eby qui ajoute que BC Ferries est autant un moyen pour la population de se procurer des marchandises que de se déplacer.

Nous savons qu'il est urgent de veiller à ce que BC Ferries soit à la hauteur des attentes des Britanno-Colombiens , poursuit-il.

Pénurie de personnel face à une abondance de voyageurs

Outre les problèmes persistants liés aux navires critiques, BC Ferries affirme que la pénurie de personnel, combinée à une demande record de la part des voyageurs, rend les conditions de voyage turbulentes.

Les navires de BC Ferries ne peuvent naviguer qu'avec un nombre déterminé de membres d'équipage licenciés et formés, conformément à une réglementation établie par Transports Canada.

Le terminal de BC Ferries à Tsawwassen, en Colombie-Britannique, au sud de Vancouver, est photographié en juin 2022.

BC Ferries dit avoir embauché environ 1200 personnes au cours de la dernière année afin d'éviter les pénuries de personnel qui entraînent des annulations. Toutefois, la compagnie se heurte toujours à des problèmes de recrutement.

Bien que nous ayons pourvu un certain nombre de postes clés, nous ne disposons pas d'une équipe de remplacement suffisante , indique Mme Johnston. Si quelqu'un a une urgence familiale, il est parfois difficile de trouver une équipe de remplacement et la course doit donc être annulée.

BC Ferries indique se concentrer actuellement sur la rétention et la formation, travailler directement avec les établissements d'enseignement supérieur pour améliorer le recrutement.

Des conseils pour s'assurer d'embarquer sur un traversier?

Le conseil de BC Ferries reste inchangé : faites une réservation lorsque vous le pouvez et arrivez tôt.

Si vous voyagez à la dernière minute pendant une période populaire, il est recommandé de voyager en tant que passager à pied.

Un conseil officieux : prévoyez des collations, un livre, de la crème solaire pour les journées chaudes au terminal, et faites preuve de patience.

D’autres options?

Si vous ne pouvez pas prendre le traversier, vous pouvez vous rendre à diverses destinations et en revenir par avion. Gulf Island Seaplanes, Harbour Air et Seair proposent des voyages rapides à destination et en provenance d'un certain nombre de destinations en Colombie-Britannique.

Un nouveau service de traversiers entre Nanaimo et le centre-ville de Vancouver pour passagers à pied doit également être lancé à la fin de l'été.

La ligne de traversiers, appelée Hullo, est exploitée par la Vancouver Island Ferry Company et devrait être lancée avec deux catamarans à grande vitesse, d'une capacité de 354 passagers chacun.

Il devrait y avoir jusqu'à sept allers-retours quotidiens entre le centre-ville de Nanaimo et celui de Vancouver, d'une durée d'environ 7 minutes chacun.

Avec les informations de Michelle Ghossoub