À Winnipeg, des manifestants installés à proximité du Musée canadien pour les droits de la personne depuis une semaine comptent rester sur place jusqu'au début des fouilles au dépotoir Prairie Green, où pourraient se trouver deux femmes autochtones qui auraient été victimes d’un tueur en série présumé.

Ça me rend furieuse que je doive rester à ce camp nuit et jour et me battre pour quelque chose qui devrait aller de soi , lance Jorden Myran, la sœur d'une des victimes présumées, Marcedes Myran. Les manifestants ont baptisé leur installation camp Marcedes, en l'honneur de cette dernière.

C'est le deuxième camp installé à Winnipeg pour exiger des fouilles au dépotoir situé au nord de la ville, après celui installé à la décharge du chemin Brady en décembre.

Les manifestantsont choisi de s'installer près du Musée canadien pour les droits de la personne pour attirer plus d’attention du public, selon Jorden Myran. Elle confirme que le camp reçoit beaucoup d’attention et de dons, notamment de l’eau et de la nourriture.

Beaucoup de gens s'arrêtent et nous pouvons prendre le temps de leur expliquer notre cause et ce qui est en jeu , affirme-t-elle.

Elle ajoute que les gens sont choqués et outrés d'apprendre que le gouvernement du Manitoba n'a toujours pas appuyé des fouilles au dépotoir Prairie Green.

Une fouille est possible

Le rapport de faisabilité détaillant la possibilité fouiller le dépotoir, terminé au début du mois de mai, a été rendu public (en anglais) (Nouvelle fenêtre) par l'Assemblée des chefs du Manitoba, lundi.

Une fouille est faisable , réitère l'Assemblée, dans un communiqué.

L’étude de faisabilité avertit des risques d’une fouille, comme l’exposition à des produits toxiques, et précise que l'opération pourrait demander jusqu’à trois ans et coûter 184 millions de dollars.

L'organisation ajoute que le rapport a été publié pour rappeler l'importance que tous les niveaux de gouvernement prennent leurs responsabilités et contribuent à localiser les victimes .

Pendant une conférence de presse non liée aux fouilles mardi, la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré que'il est approprié que le rapport soit accessible au public.

Elle réitère qu’elle s'inquiète pour la sécurité des travailleurs impliqués dans la fouille.

Il est indiqué à plusieurs reprises dans ce rapport qu'il existe des risques concernant la sécurité des individus qui participeraient à ces recherches , rappelle-t-elle.

De son côté, Joren Myran maintient qu’avec la montée de soutien au camp Marcedes, les manifestants resteront sur place.

Ça montre que nos luttes accomplissent quelque chose , souligne-t-elle.

Avec les informations de Josh Crabb