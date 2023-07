Kate Winslet, Ethan Hawke, Michael Keaton et Viggo Mortensen, notamment, devraient défiler sur le tapis rouge en septembre au Festival international du film de Toronto, selon le PDG du TIFF Cameron Bailey, et ce, malgré la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood.

M. Bailey explique que ces vedettes ont pris part à des films indépendants qui ne sont pas assujettis aux mêmes règles que les grandes productions américaines, actuellement paralysées par le débrayage.

En entrevue à CBC, le PDG du TIFF dit qu'il s'attend à ce que le conflit de travail puisse perdurer pendant quelques mois .

Il cherche donc à obtenir des exemptions pour les acteurs ayant participé à des films indépendants.

Nous aurons des vedettes et des tapis rouges.

Nous avons dû changer notre fusil d'épaule , admet M. Bailey. Le TIFF accueille normalement une brochette de grandes vedettes chaque année. L'éventail risque d'être réduit cette année, prévient-il.

M. Bailey indique, par exemple, que Michael Keaton devrait être à Toronto pour la présentation du film indépendant Knox Goes Away qu'il a réalisé. En revanche, l'acteur Al Pacino qui y joue ne sera pas au TIFF .

Le Festival espère convaincre les commanditaires de maintenir leur financement, malgré la réduction anticipée du nombre de vedettes cette année, ajoute M. Bailey.