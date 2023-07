Apprendre en nature sous les arbres et le soleil

Même si les élèves ont quitté les salles de classe depuis plusieurs semaines, ils peuvent continuer à apprendre durant la saison estivale grâce à la Classe buissonnière de Jérémie Lardi et Claudia Bouvrette.

Cette classe éducative qui est offerte depuis maintenant trois ans au Domaine-Howard à Sherbrooke est un service de tutorat en plein air.

Les cofondateurs arrivent au parc avec leur caravane Westalia et s'installent au grand air pour donner les leçons. On retrouve dans le véhicule plus de 3000 ouvrages jeunesse. C'est environ une quinzaine d'enfants qui participent à chacun des cours. Plusieurs matières y sont enseignées, comme la littérature par exemple.

Le cofondateur Jérémie Lardi explique que l'idée est venue avec la pandémie. Avec la fermeture des écoles, avec toutes les complications que ça pouvait amener auprès des élèves. On a décidé de prendre notre Westfalia et de le transformer en petite école roulante , relate-t-il.

On sait que les bienfaits de l'apprentissage en plein air c'est super, c'est très calme, c'est relaxant pour les enfants, ça fait du bien.

Notre mission première en tant que pédagogue c'est de créer des lecteurs pour la vie, puis un engouement pour tout ce qui touche le monde scolaire , poursuit-il.

Jérémi Lardi et Claudia Bouvrette devant leur classe mobile.

Les cours de deux heures se donnent deux fois par semaine, pendant cinq semaines.

Une partie du cours est dédiée à la découverte de la littérature. On veut explorer les livres, on veut en apprendre plus sur des auteurs, sur des collections, sur des séries, puis on va travailler les mathématiques à travers les jeux et là je dis travailler, mais c'est toujours dans le plaisir , soutient M. Lardi.

C'est toujours dans le plaisir, c'est toujours dans le sourire. Je ne pense pas que les jeunes ont l'impression de travailler, mais on vient quand même consolider des notions pour éviter ce qu'on appelle la fameuse glissade de l'été.

Les jours de pluie, les cours peuvent se donner à même le Westfalia. Lorsque c'est plus ensoleillé, le Domaine-Howard devient un terrain de jeu pour l'apprentissage. Par exemple, les jeunes peuvent explorer les sculptures d'arboriculture ou encore lire près de l'étang.

Jérémie Lardi se réjouit de voir que lorsque la séance de classe est terminée, certains jeunes ne veulent plus partir. 15 minutes après le cours, je reçois déjà des photos des petits qui sont en train de lire et qu'ils ne veulent plus décrocher, alors pour nous c'est une mission réussie , rapporte-t-il.

Après chaque séance, les jeunes peuvent repartir à la saison avec un sac plein de livres empruntés directement du Westfalia.

La Classe buissonnière est ouverte aux jeunes de la région de Sherbrooke, de la maternelle à la sixième année.

Par ailleurs, en collaboration avec le café Hubert Saint-Jean, trois familles de milieux plus défavorisés pourront avoir accès à ces cours gratuitement. Avis aux familles intéressées, des places sont encore disponibles, ajoute Jérémie Lardi.

Avec les informations de Guillaume Renaud