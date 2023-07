Legacy Christian Academy : une quatrième personne fait face à des accusations

La police de Saskatoon a arrêté et inculpé mardi un homme âgé de 74 ans dans le cadre d'une enquête en lien avec la Legacy Christian Academy et l'église Mile Two Church. Ce dernier fait face à des accusations d'agression sexuelle et d'agression avec une arme.

Au cours de l'été 2022, plus de 50 anciens élèves de la Legacy Christian Academy et membres de la Mile Two Chuch de Saskatoon ont déclaré qu'ils avaient été victimes de diverses formes de maltraitances étendues entre 1995 et 2010.

Ces allégations incluent des cas de violences sexuelles, physiques et psychologiques, d'isolement, ainsi que de pratiques d'exorcismes à caractère homophobe.

D’anciens élèves réclament d'ailleurs 25 millions de dollars en dommages et intérêts à travers une action collective lancée au début du mois d'août 2022.

La police n'a pas divulgué l'identité de l'homme âgé de 74 ans. Néanmoins, les autorités précisent que l'accusé et sa présumée victime avaient des liens connus à travers à leur affiliation à une institution confessionnelle de Saskatoon.

La première comparution de l'homme de 74 ans devant la Cour provinciale est prévue le 21 août à Saskatoon.

Jusqu'à présent, quatre individus ont été inculpés par la police de Saskatoon dans le cadre de cette enquête.

Parmi les inculpés figurent l'ancien directeur sportif de l'école, Aaron Benneweis, l'ancien directeur et enseignant de l'école, Duff Friesen, ainsi qu'un autre ancien directeur de l'école, John Olubobokun.

Duff Friesen et John Olubobokun font l'objet de plusieurs chefs d'accusation liés à des agressions avec une arme, tandis que Aaron Benneweis est accusé d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle d'un mineur.

Remettre en question Dieu et ma foi

Les allégations à l'encontre de l’homme de 74 ans ont été déposées par Becky Campbell, 39 ans.

Cette dernière affirme qu’elle n'avait jamais remis en question les actions de l'homme en raison de sa position au sein de l'établissement scolaire.

Remettre en question ce qui se passait avec lui, pour moi, aurait signifié non seulement remettre en question une autorité terrestre, mais aussi remettre en question Dieu et ma foi , précise-t-elle.

Il y a environ un mois, elle a appris que des accusations seraient déposées contre l’homme de 74 ans et que la police lui donnait le temps de se rendre.

Je suppose que c'était l'un de ces moments où l'on se dit que ça fait déjà 30 ans que ça dure, alors vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un mois ou deux de plus?

Avec les informations d’Alexander Quon