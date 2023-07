La GRC de Canmore récompense les bons comportements cet été

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Canmore a réinstauré le programme Positivity Ticketing, qui permet aux agents de récompenser le bon comportement des gens en ville, comme porter un casque de vélo, suivre le Code de la route ou aider un visiteur à trouver son chemin.

Le partenariat avec d'autres organismes d'application de la loi, notamment ceux qui sont responsables des règlements municipaux, de la protection de la faune et du secours en montagne, vise notamment à établir des relations positives entre la communauté et les agents de première ligne.

Il permet aux agents d'émettre un billet, accompagné d’un coupon pour une gâterie gratuite à toute personne qui, selon eux, agit de manière positive. Les coupons sont donnés par des entreprises locales.

Souvent, les gens sont choqués et génèrent des sourires énormes sur leur visage lorsque nous disons : nous voulions juste arrêter, dire merci , a déclaré le sergent d’état-major Ryan Singleton, commandant de détachement de la GRC de Canmore.

Le programme en est à sa troisième année et se déroule entre juillet et septembre. L'année dernière, les agents ont émis 250 billets. Cette année, le sergent-chef Singleton s'attend à ce que les agents émettent jusqu'à 400 billets.

Publicité

[Nous avons eu] des réactions très positives , a déclaré Ryan Singleton.

La responsable des services de protection de Canmore, Caitlin Miller, affirme qu'il ne s'agit pas seulement d'établir une relation positive avec les responsables, mais également de promouvoir des modes de transport alternatifs.

C'est fortement soutenu par la Ville, parce que l'un de nos objectifs est de faire progresser le transport multimodal sûr , dit-elle.

Nous voulons donc voir plus de gens sortir des voitures, marcher, faire du vélo, utiliser notre transport en commun gratuit. C'est un excellent moyen de renforcer ces comportements positifs et sûrs en plus de renforcer l'étiquette sur les sentiers.

Caitlin Miller dit que les billets ont eu un impact énorme sur la communauté alors que certains parlent encore du billet qu'ils ont reçu l'année dernière.

Publicité

Le sergent et moi nous promenions et avons vu un petit garçon sur son vélo. Il portait un casque, était en sécurité avec ses parents et les écoutait. Nous nous sommes arrêtés et lui avons donné un billet. Et nous voyons toujours cette famille et c'est vraiment génial, parce que, vous savez, cela a eu un très grand impact sur eux , souligne-t-elle.

Ryan Singleton souligne que l'accent est mis sur les jeunes, mais qu’un billet sera donné à tous ceux qu'ils verront agir d'une manière qui favorise la positivité au sein de la communauté.

C'est un programme que nous voulons continuer à développer , soutient-il. Et avouons-le, qui ne veut pas une bonne boisson froide gratuite ou une glace pour se rafraîchir en été , ajoute-t-il.

Toute personne qui a un billet peut aussi participer à un tirage pour l'un des nombreux grands prix en envoyant une photo d'eux-mêmes avec le billet à l'adresse courriel qui se trouve au bas du papier.

Avec les informations de Colleen Underwood