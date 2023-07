Alors que s’entame ce mercredi le deuxième bloc de la finale des Jeux du Québec, les délégations de la région dressent un premier bilan. Le Centre-du-Québec a récolté sept médailles durant le bloc 1 de la finale des Jeux du Québec, alors que la Mauricie en a obtenu cinq.

Léandre Binette, de Saint-Christophe-d’Arthabaska, s’est particulièrement illustré ces derniers jours en remportant deux médailles d’or en athlétisme et en dépassant des records.

En plus de surpasser son record personnel et de monter sur la première marche du podium à l’épreuve du 3000 mètres et celle du 1500 mètres, il a fracassé deux records des Jeux du Québec , indique la délégation du Centre-du-Québec.

Ouvrir en mode plein écran Léandre Binette (au centre) est monté à deux reprises sur la plus haute marche du podium aux Jeux du Québec 2023 en athlétisme. Photo : Jeux du Québec/Pierre Genest

Toujours en athlétisme, Billie Lapierre a remporté l’or à l’épreuve féminine du saut en hauteur.

Le Centre-du-Québec s’est aussi distingué en volleyball de plage. Dans le volet féminin, Raphaëlle Bédard et Charlotte Lebland ont monté sur la première marche du podium, alors que Charles Gauthier et Raphaël Caron ont obtenu l’argent pour le volet masculin.

L’équipe féminine de basketball a quant à elle remporté la médaille d’argent. L’équipe mixte du relais de triathlon a aussi décroché l’argent et s’est aussi vu accorder la bannière d’esprit sportif.

Tableau des médailles - premier bloc Région Or Argent Bronze Mauricie 1 3 1 Centre-du-Québec 4 3 0 Source : Délégations des Jeux du Québec en Mauricie et au Centre-du-Québec

En Mauricie, une athlète a récolté à elle seule deux des cinq médailles de la région. Il s’agit d’Anabelle Massicotte, de Trois-Rivières, qui a remporté l’argent au 200 mètres brasse en natation ainsi que le bronze au 100 mètres brasse.

Le Shawiniganais Toh Marc-Élie René Kogouri a quant à lui mis la main sur la seule médaille d’or de la Mauricie. L’athlète a performé au saut en hauteur.

De plus, le Trifluvien Benjamin Niquette a obtenu l’argent au 800 mètres de course et Gabrielle Albert-Heyink, aussi de Trois-Rivières, l’argent au lancer du disque.

L’équipe de basketball féminin a par ailleurs reçu la bannière d’esprit sportif.

En tout, 191 athlètes de la Mauricie participent à cette finale.

Classement des régions selon les points cumulés Rang Région Total de points 1 Rive-Sud 93 2 Capitale-Nationale 90 3 Montréal 84 4 Chaudière-Appalaches 83 5 Centre-du-Québec 78 6 Estrie 68 7 Laurentides 68 8 Richelieu-Yamaska 67 9 Mauricie 63 10 Lac St-Louis 60 11 Abitibi-Témiscamingue 68 12 Sud-Ouest 68 13 Est-du-Québec 66 14 Outaouais 66 15 Saguenay-Lac-Saint-Jean 62 16 Lanaudière 51 17 Laval 46 18 Côte-Nord 23 19 Bourassa 13 Source : Jeux du Québec

Les Jeux du Québec se poursuivent à Rimouski pour le deuxième bloc de compétitions.