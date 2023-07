Le taux d'occupation des hôtels de la métropole atteignait en juin dernier 77 %, signe que la situation revient à des niveaux prépandémiques, à la plus grande satisfaction de l’Association des hôtels du Grand Montréal.

On ne peut pas se plaindre , a déclaré Jean-Sébastien Boudreault, président-directeur général de l'Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM) à Tout un matin sur ICI Première, mercredi. On sent que ça va bien, depuis le début de l'année on a de belles réservations.

Certains mois, l' AHGM a même vu le taux d'occupation de ses établissements dépasser ce qui était la norme en 2019, considérée comme une année de référence puisqu'après, la pandémie de coronavirus est venue tout chambouler.

En juin dernier, le taux d'occupation des hôtels de la grande région métropolitaine atteignait 77 %. À pareille date l'an passé, ce taux était de 74 %. À titre comparatif, il était de 84 % en juin 2019.

On s'en rapproche , se réjouit M. Boudreault, qui note la popularité du Vieux-Montréal auprès des visiteurs, en partie grâce à la présence du Cirque du Soleil. Sans compter que la métropole offre à ses visiteurs une quantité appréciable de spectacles, dont plusieurs sont gratuits.

Certes, le prix d'une chambre d'hôtel est à hausse parce que, dans toute la chaîne d'approvisionnement, les coûts ont augmenté, fait valoir M. Boudreault. Il faut prendre en considération que toute une armée de gens sont derrière votre séjour à l'hôtel pour vous procurer des services , explique-t-il.

Les salaires ont augmenté dans l'hôtellerie, ce qui est une bonne chose : les gens y gagnent bien leur vie. M. Boudreault affirme d'ailleurs que la pénurie de main-d'œuvre, qui se faisait cruellement sentir l'an dernier, s'est un peu atténuée.

En vertu de nouvelles prévisions rendues publiques cette semaine, Tourisme Montréal a dit s'attendre à recevoir 10 millions de visiteurs dans la métropole d'ici la fin de l'année, une hausse par rapport aux estimations présentées en début d'année.

Ouvrir en mode plein écran Des milliers de personnes se sont rassemblées pour un spectacle extérieur gratuit dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal, à l'été 2023. L'offre de spectacles gratuits est un atout pour l'industrie touristique, rappelle l'AHGM. (Photo d'archives) Photo : Benoit Rousseau

Vendre différemment les voyages d'affaires

Un ombre persiste dans ce tableau encourageant : le tourisme d'affaires, qui n'est pas encore à 100 % au rendez-vous, déplore M. Boudreault.

Les séjours de 24 à 48 heures à Montréal ne remportent plus la faveur des professionnels et autres travailleurs torontois ou new-yorkais, qui s'en remettent désormais aux Zoom et FaceTime de ce monde pour discuter et négocier.

Un choix quand même intelligent , raisonne le PDG de l' AHGM , considérant l'impact des changements climatiques et la situation de l'environnement à l'échelle planétaire.

Il faut avoir un tourisme plus responsable, faire du marketing différemment.

Pour séduire congressistes et autres voyageurs d'affaires, il faudra persuader la clientèle de passer un peu plus de temps en ville pour profiter de ses attraits.

Des entraves à la circulation

L'industrie touristique n'a pas dit son dernier mot, dit M. Boudreault : elle fera en août ses prévisions afin d'établir à court terme ses orientations; elle dispose d'hôtels fraîchement rénovés et d'autres, tout neufs, seront érigés.

Mais bien que Montréal soit une ville encore très sécuritaire et riche en spectacles et en restaurants, y circuler s'avère un casse-tête. La multiplication des cônes orange n'échappe pas à certains visiteurs, reconnaît le PDG de l' AHGM .

Ces problèmes nécessitent qu'on intervienne, insiste-t-il. Enregistrer retard par-dessus retard parce que le trajet séparant le centre-ville de l'aéroport est semé d'embûches, ce n'est pas normal .