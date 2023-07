Début du 2e bloc de compétition aux Jeux du Québec

Les athlètes qui participaient à la première moitié de la 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski ont laissé la place à ceux qui seront du deuxième bloc, mardi. Les responsables des délégations régionales ont eu fort à faire pour assurer la transition des deux groupes.

Les athlètes qui participent aux compétitions de soccer ont amorcé leur tournoi dès leur arrivée à Rimouski. Les équipes féminines et masculines ont malheureusement enregistré une première défaite de 4 à 0 pour les filles et de 3 à 0 pour les garçons. C'est un défi de taille chez les garçons, explique le chef de la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Frédéric Bouchard à l’émission C’est jamais pareil. On affrontait la Mauricie qui a une très bonne équipe de soccer, mais on lui a vraiment fait face. On est allé à la guerre, mais ça n'a pas viré de notre côté malheureusement.

L’horaire des compétitions n’a pas facilité la tâche des joueurs qui ont dû s’élancer sur le terrain de soccer sans avoir eu beaucoup de temps pour se préparer. On a commencé à se changer en vêtements de soccer, les coachs ont fait leur plan de match en autobus, puis un petit peu à l'arrivée. Ce n’était vraiment pas un contexte idéal, mais chapeau aux entraîneurs , souligne

Frédéric Bouchard qui salue aussi l’esprit d’équipe qui unit la délégation régionale.

Ce qu'on retient, c'est que nous, toute la grande famille du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'est déplacés là sur les sites pour les encourager avec nos drapeaux, nos maquillages, nos affiches. Je pense qu'il y a un grand sentiment de fierté avec notre gang de soccer, puisqu'ils ont été fiers de combattre là sous la bannière du Saguenay Lac-Saint-Jean , ajoute-t-il.

Des performances à surveiller

Plusieurs athlètes sont à surveiller au cours de la journée selon le chef de la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En vélo de montagne, Zach Dubois de Saint-Félicien pourrait offrir une bonne performance.