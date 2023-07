Les propriétaires de véhicule électrique critiquent le manque de bornes de recharge rapides dans le nord du Manitoba, notamment le long de la route entre Thompson et Winnipeg.

En déménageant de Winnipeg vers Thompson, Roman Briones a apporté sa Tesla avec lui en 2022.

Toutefois, avec le manque de bornes de recharge de niveau 3, soit à recharge rapide, son trajet sur l'autoroute 6 lui a pris près de 30 heures, alors qu'il représente habituellement 8 heures de route.

C’est un voyage difficile, parce qu’il n’y a aucune borne de recharge sur la route , indique-t-il.

Roman Briones a dû louer un chalet à Grand Rapids afin qu’il puisse charger sa voiture pendant la nuit grâce à une prise de niveau 2, soit à haute tension. Sans cette dernière, il souligne que le chargement aurait demandé deux à trois jours avec une prise de base.

Je ne peux pas voir ma famille à Winnipeg, je dois prendre l’avion ou le bus.

Il aimerait voir des stations de chargement le long des autoroutes 6 et 10, pour que les habitants de Winnipeg et de Prince Albert, en Saskatchewan, puissent se rendre facilement à Thompson et vice-versa.

Une demande croissante

L’Association des véhicules électriques du Manitoba estime qu'il y a plus de 80 bornes de recharge de niveau 3 et 180 au niveau 2 dans la province.

En 2022, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 2,5 millions de dollars pour 400 nouvelles stations de chargement en Saskatchewan et au Manitoba.

L’Association souligne que la demande pour des véhicules électriques augmente. En 2020, il y avait 682 véhicules électriques enregistrés au Manitoba, alors qu'en 2022 il y en avait 2027 sur les routes.

Le président de l’Association, James Hart, affirme que 4 bornes de recharge seraient nécessaires le long de l’autoroute 6 pour faire le trajet entre Winnipeg et Thompson.

Ça correspond à une distance de moins de 200 km entre chaque borne, ce qui représente la distance idéale pour l'hiver , explique-t-il.

Il ajoute que de plus en plus de gens s’intéressent à acheter des voitures électriques dans le nord, mais ne peuvent pas le faire avec si peu de bornes de recharge.

James Hart veut donc que Hydro Manitoba finance l'installation de borne de recharge rapide.

C’est une sorte de situation de l'œuf et de la poule. Les gens n’ont pas de voiture électrique parce qu'il n’y a pas de bornes de recharge et il n’y a pas de bornes, car il n’y a pas assez de voitures , soutient-il.

Hydro Manitoba n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire de CBC /Radio-Canada.

Le ministre du Climat et de l'Environnement a décliné toute entrevue et a différé les questions à Éco-Ouest Canada, un organisme impliqué dans l'installation de bornes de recharge au Manitoba, qui a également décliné une entrevue.

Avec les informations de Brittany Greenslade