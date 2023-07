Le permis de l’usine de traitement de déchets de fruits de mer Coastal Shell Products à Richibucto, dans la municipalité de Beaurivage, pourrait être renouvelé la semaine prochaine. Entre-temps, les résidents qui dénoncent les mauvaises odeurs entraînées par ses activités se sentent abandonnés.

Depuis 2017, les résidents ont porté des centaines de plaintes, organisé des manifestations, présenté des pétitions, exercé des pressions sur les élus et intenté sept poursuites distinctes contre l’entreprise et ses quatre propriétaires.

Malgré tout, à l’exception de quelques arrêts temporaires, l’usine poursuit ses activités et les odeurs incommodent toujours la communauté.

Il n’y a personne qui n’est pas affecté dans la région , affirme Claudette Robichaud, membre du comité d’action pour la qualité de l’air de Kent, durant une entrevue accordée mercredi à l'émission La matinale, d’ICI Acadie.

Ce n’est pas juste une petite odeur. C’est une grosse odeur qui nous dérange toujours. [...] C’est toute la journée la plupart du temps.

Entre-temps, l’entreprise espère doubler sa production et résoudre le problème d'odeur, selon des documents obtenus par le groupe dont fait partie Mme Robichaud.

Un plan pour éliminer les odeurs

L’entreprise explique dans ses documents qu’elle souhaite desservir l’ensemble des provinces de l’Atlantique et qu’il faudrait pour cela pouvoir fonctionner 24 heures par jour. Elle n’est autorisée à fonctionner en ce moment que durant la nuit, de 20 h à 8 h.

Coastal Shell Products reconnaît qu’elle doit résoudre le problème d’odeur. Elle espère y parvenir grâce à deux solutions formulées avec l’aide du fournisseur d’équipement industriel InProHeat à Vancouver.

Ouvrir en mode plein écran L'usine Coastal Shell Products transforme des carapaces de crustacés en engrais et en nourriture pour animaux. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La première solution aurait comme résultat la destruction totale des composés organiques volatils qui créent les odeurs et la deuxième éliminerait les odeurs dégagées lors du transport des matières premières.

Publicité

Claudette Robichaud craint que tout cela prenne beaucoup de temps. Nous autres, est-ce qu’on va encore être encombré par toutes ces odeurs pour un an, un an et demi encore, jusqu’à ce que les machineries soient placées?

Elle ajoute que toutes les mesures correctives prises par l'entreprise ces dernières années, dont l'installation d'une plus grande cheminée, n'ont pas résolu le problème.

Les gouvernements vont-ils appuyer Coastal Shell Products?

Le coût total est estimé à plus de 2 millions de dollars. L’entreprise compte payer 25 % des coûts, selon les documents, et le reste de la somme proviendrait des gouvernements.

L’entreprise énumère l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), le ministère provincial de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ainsi que l’agence Opportunités Nouveau-Brunswick.

CBC a communiqué avec ces trois bailleurs de fonds cette semaine. Opportunités Nouveau-Brunswick et l’ APECA ont indiqué qu’ils n’avaient aucun projet en cours avec l’entreprise.

Nous autres, [à titre de contribuables] on n’est pas intéressé de mettre notre argent dans une compagnie qui nous a donné autant de misère dans les sept dernières années , lance Claudette Robichaud.

Ouvrir en mode plein écran Claudette Robichaud a elle-même déposé une poursuite à la Cour du Banc du Roi contre l'entreprise Coastal Shell Products. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Coastal Shell Products exerce ses activités à Richibucto depuis 2016. Elle déshydrate des carapaces de crustacés pour produire un fertilisant et de la nourriture pour animaux. Les résidents décrivent l’odeur comme celle de homards pourrissants incendiés.

Publicité

Coastal Shell Products ne fait aucun commentaire

L’entreprise refuse depuis des mois de donner des entrevues. L’un de ses propriétaires, Omer Gaudet, a dit qu’il serait disponible pour cela vendredi dernier, mais il n’a pas répondu à plusieurs appels téléphoniques vendredi et lundi.

Le permis de Coastal Shell Products arrive à échéance à la fin de juillet. Le ministère de l’Environnement indique qu’il n’est pas encore renouvelé. Entre-temps, les membres du comité d’action se croisent les doigts.

On espère qu’il va y avoir des changements, que non, le permis ne soit pas donné, mais on a été désappointé dans le passé. On va espérer un peu que le gouvernement va se réveiller, mais on n’a pas d’idée sur ce qui va se passer d’ici la semaine prochaine , conclut Claudette Robichaud en ajoutant que son groupe se sent abandonné.