Remaniement ministériel : Mona Fortier perd son ministère, Jenna Sudds promue

Pressentie à la veille de l’annonce du nouveau Cabinet des ministres, le départ de la députée d’Ottawa-Vanier a été confirmée. La région de la capitale nationale sera toutefois représentée par la députée de Kanata-Carleton, Jenna Sudds.

Le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé, mercredi matin, la composition de son nouveau Cabinet des ministres. Et parmi les victimes de ce remaniement figure Mona Fortier qui perd le poste de présidente du Conseil du Trésor qu’elle occupait depuis le 26 octobre 2021. Elle est remplacée à ce poste par Anita Anand.

Élue pour la première fois lors d’une élection partielle organisée pour remplacer le député Mauril Bélanger, en 2017, l’ancienne directrice principale des communications et du développement des marchés au Collège La Cité était alors devenue la première femme à occuper le poste de députée d’Ottawa-Vanier.

En 2019, elle a été nommée ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, avant de prendre la tête du Secrétariat du Conseil du Trésor.

À ce titre, elle a mené les difficiles négociations pour le renouvellement de la convention collective de plus 155 000 fonctionnaires fédéraux. Celles-ci ont été marquées par une grève, en avril dernier, et de nombreuses critiques à l'endroit de Mme Fortier, avant que les fonctionnaires ne s’entendent avec leur employeur, en mai.

Une perte pour les francophones de l'extérieur du Québec

Le départ de Mona Fortier surprend la professeure agrégée de science politique au Collège militaire royal du Canada, Stéphanie Chouinard.

Elle est considérée comme étant quelqu’un de compétent. Et hormis peut-être la gestion de la grève des fonctionnaires, elle a fait un beau travail au Conseil du Trésor. Donc, c’est assez surprenant de la voir non pas rétrogradée, mais quitter le Conseil des ministres complètement , a-t-elle réagi mercredi matin, avant l'annonce officielle du remaniement, en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

Le départ de Mme Fortier du Cabinet de ministres constitue également une perte pour les francophones de l’extérieur du Québec, car la présidence du Conseil du Trésor aura un grand rôle à jouer dans la mise en application de la nouvelle Loi sur les langues officielles.

C'est un poste [la présidence du Conseil du Trésor] dont on entend peu parler, mais c’est un poste qui est fondamentalement important pour le fonctionnement de l’appareil gouvernemental. Et depuis la nouvelle mouture de la Loi sur les langues officielles, il y a un paquet des responsabilités en matière de mise en œuvre et de reddition de comptes qui, autrefois, étaient entre les mains du ministère du Patrimoine canadien et qui maintenant sont centralisées au Conseil du Trésor. [...] Donc d’avoir quelqu’un [à ce poste], qui comprend ces enjeux-là, ça [serait] fondamental. Et c’est d’autant plus inquiétant de voir Mona Fortier quitter ce poste dans ces circonstances , a ajouté Mme Chouinard.

Randy Boissonnault a été nommé ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Les francophones en situation minoritaire pourront toutefois compter sur le député franco-albertain, Randy Boissonault, puisqu'il a été nommé ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles.

Au total, ils sont désormais quatre francophones issus des communautés de langues officielles en situation minoritaire à faire partie du Conseil des ministres, contre cinq avant le remaniement. Outre M. Boissonnault, Dominic LeBlanc, Ginette Petitpas Taylor et Dan Vandal occupent un poste de ministre.

Jenna Sudds accède au Cabinet des ministres

La région de la capitale nationale comptera encore une personne au sein du Cabinet. La députée de Kanata-Carleton, Jenna Sudds, devient ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Avant de faire le saut au fédéral, Jenna Sudds a occupé le poste de conseillère municipale de Kanata-Nord. (Photo d'archives) Photo : CBC

L'ancienne conseillère municipale de Kanata-Nord a été élue députée libérale fédérale en 2021. Elle occupait, jusqu'ici, le poste de secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse.

De son côté, Steven MacKinnon, le whip en chef du gouvernement, remplacera de manière temporaire Karina Gould au poste de leader du gouvernement à la Chambre des communes, le temps du congé parental de cette dernière, cet hiver. Ruby Sahota remplacera M. MacKinnon pendant cette période.