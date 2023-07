Le départ des ministres impliqués dans le projet de la voie de contournement préoccupe le Regroupement des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, ainsi que la ministre des Services publics et des approvisionnements, Helena Jaczek ont décidé de ne pas se présenter aux prochaines élections.

Ils devront donc céder leur place au cabinet.

Le nouveau Conseil des ministres sera annoncé mercredi à Ottawa. Selon les informations de Radio-Canada, c'est Pablo Rodriguez qui succédera aux Transports.

Le porte-parole du Regroupement, Robert Bellefleur, dit avoir des craintes. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a une campagne électorale, toute activité bloque au niveau politique , expose le porte-parole.

Pour les Méganticois, c'est très préoccupant, parce que ce sont les deux ministres importants dans le dossier de la voie de contournement à Lac-Mégantic, donc est-ce que ça présume qu'il va y avoir encore des délais additionnels?

Avant qu'un certain ministre prenne place, il y a un certain délai, il doit réévaluer le dossier, donc je pense qu'on est encore devant des délais additionnels dans le dossier de la voie de contournement, comme si c'était une histoire qui n'en finit plus , soutient-il.

Il faut que ces ministres-là soient conscients de la réalité méganticoise. Un ministre qui arrive de la Colombie-Britannique, de l'Alberta ou de Montréal ne connait pas la dynamique dans la MRC du Granit avec toute la contestation du dossier.

Robert Bellefleur espère que les prochains ministres impliqués dans le dossier règlent rapidement le projet.