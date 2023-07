Environnement Canada prévoit du temps chaud et humide pour mercredi, jeudi et vendredi dans de nombreuses régions du sud de l'Ontario, y compris Toronto et Windsor. L'humidex pourrait atteindre 40.

À Toronto, la température devrait grimper jusqu'à 31 °C mercredi. L'humidex prévu est de 37.

À Windsor, l'humidex pourrait être de 40, selon Environnement Canada.

La journée de jeudi, bien que légèrement plus fraîche, sera très humide avec un indice humidex de 37 à 39 , ajoute l'agence fédérale sur son site web.

Vendredi, l'humidex pourrait atteindre 40 dans de nombreuses régions, prévient Environnement Canada. La journée de samedi devrait amener un peu de répit de la chaleur.

L'air très chaud et humide peut aussi occasionner une détérioration de la qualité de l'air et faire en sorte que la cote air santé approche de la catégorie de risque élevé.

Bien s'hydrater

Environnement Canada conseille de boire beaucoup d'eau, avant même de ressentir la soif, et de rester dans un endroit climatisé.

Surveillez les effets des maladies causées par la chaleur : enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et l’aggravation de certains problèmes de santé , recommande l'agence fédérale.