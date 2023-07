La Société de sauvetage — un organisme ontarien à but non lucratif qui se consacre à la prévention de la noyade — recommande aux gens de ne pas s’aventurer dans les eaux des plages non surveillées d'Ottawa, cette année. Un avertissement qui concerne tout particulièrement la plage très populaire de Westboro.

Après avoir complètement fermé en 2022, la plage de Westboro n’est que partiellement ouverte cet été. La Commission de la capitale nationale (CCN) y effectue des travaux de construction dans le cadre d’un projet de réaménagement.

Même si la plage est ouverte, il n’y a pas de sauveteurs en poste et aucune analyse de l’eau n’est effectuée.

Nous vous recommandons fortement, si vous voulez nager en eau libre, de le faire là où il y a un sauveteur , lance Sean Duffy, président de la Société de sauvetage pour la région d'Ottawa.

Nagez donc à l'une des plages de la Ville [d’Ottawa], l'une des plages de Gatineau, à des plages supervisées par la CCN , à la Maison riveraine de la CCN ou à votre piscine locale , ajoute-t-il.

Selon M. Duffy, moins d’1 % des accidents de natation mortels se produisent dans un endroit surveillé par un sauveteur, et 65 à 70 % se produisent dans les lacs et les rivières.

L’exploitation de la plage confiée à la CCN

La Ville s’occupe habituellement de l’exploitation de la plage de Westboro dans le cadre d’un contrat de location avec la CCN . Mais le 15 juin, les deux parties ont décidé d’un commun accord de mettre fin à ce contrat. Cela signifie que les sauveteurs et l’analyse de l’eau relèvent désormais de la responsabilité de la CCN .

Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous comprenons que certains résidents continueront à vouloir utiliser la plage , explique Tracey McGarry, directrice des services aquatiques, des infrastructures et des services spécialisés de la Ville d’Ottawa.

Toutefois, compte tenu de l’important travail réalisé par la CCN sur la plage, nous avons convenu qu’elle devait reprendre l’entière responsabilité opérationnelle de la zone , ajoute Mme McGarry.

La fonctionnaire municipale affirme que les négociations pour un nouveau bail commenceront bientôt et seront simultanées avec l’achèvement du projet de réaménagement de la plage de Westboro par la CCN .

La CCN n’a pas répondu aux demandes d’entrevues de CBC .

Une femme sauvée de l’eau affirme que les maîtres-nageurs sont nécessaires

Sandra Alloush sait mieux que quiconque quelle différence peut faire un sauveteur. Elle a été sauvée par l’un d’entre eux à la plage de Mooney’s Bay.

J’étais seule au milieu de la rivière et j’ai essayé de revenir avec mes pieds et mes mains, mais je suis restée coincée parce que le courant m’a entraînée vers le bas. Je ne pouvais pas retourner vers le côté peu profond, vers la rive. Je ne pouvais pas. Alors j’ai crié à l’aide pendant 10 minutes et personne ne m’a entendue , se souvient-elle.

Finalement, un sauveteur est allé à sa rescousse à bord d’un canoë.

Ouvrir en mode plein écran Des bouées ont été réinstallées après la réouverture partielle de la plage cette année. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin/CBC

Dorénavant, lorsqu’il n’y a pas de maître-nageur en service, Mme Alloush ne va que dans les eaux peu profondes, mais elle craint que d’autres personnes, à Westboro, ne fassent pas de même.

C’est un peu dangereux , dit-elle.

Les bouées annulaires sont disponibles sur la plage de Westboro. Selon M. Duffy, ces bouées sont très utiles et peuvent aider un visiteur de la plage à sauver la vie de quelqu’un en danger.

Elle insiste toutefois sur le fait qu’il est préférable de rester sur les plages surveillées.