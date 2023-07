Une organisation de sauveteur bénévole qui se spécialise à sortir les gens de situations précaires à l'aide de câbles a été appelée en renfort quand l’eau a emporté des ponts autour d'Ellershouse, en Nouvelle-Écosse.

Juergen Weigelt, le chef de Canadian Mountain Rescue Atlantic, raconte que son équipe at a été appelée parce que plus de 250 personnes, y compris des équipes de pompiers, se sont retrouvées bloquées par les eaux.

Le seul moyen d'entrer et de sortir était avec la ligne de fer, alors nous en avons installé une et ça ne nous a pas pris trop de temps , dit-il. On a fait aller et venir les gens toute la journée.

Canadian Mountain Rescue Atlantic est une organisation indépendante à but non lucratif qui travaille en étroite collaboration avec le service d'incendie de Brooklyn dans le comté de Hants, à environ sept kilomètres au sud d'Ellershouse.

Juergen Weigelt dit que l'organisation a des équipes à travers la Nouvelle-Écosse qui travaillent de près avec les premiers intervenants.

Juergen Weigelt dirige l'organisation de sauvetage Canadian Mountain Rescue Atlantic.

Le système de cordage nécessite un fil solide, semblable à une tyrolienne, qui est connecté entre deux points d'ancrage.

Un harnais ou une civière peut être connecté à ce fil, de sorte que les personnes et les marchandises peuvent être transférées entre deux points à l'aide d'un système de poulie.

Dans ce cas, le système a été installé de chaque côté d'un pont emporté tôt samedi, alors qu'il pleuvait encore et que la zone était gravement inondée.

Il y avait beaucoup de débris et d'eau qui coulait dans ce ruisseau, qui mesure normalement 30 centimètres , explique Juergen Weigelt.

Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait environ 20 pieds d'eau. Tout a été emporté, donc c'était dangereux.

L’équipe a installé le système en pensant devoir évacuer plus de 200 personnes, mais les responsables de la région ont finalement déterminé qu'il était sécuritaire pour les gens de rester dans la région isolée dans les zones plus élevées.

Une équipe de sauveteurs bénévoles ont aidé les pompiers à traverser un pont emporté après des inondations extrêmes qui ont frappé la région de West Hants en Nouvelle-Écosse.

Juergen Weigelt explique que le système a donc servi à maintenir l'accès à du matériel médical, de la nourriture et du carburant, de même qu’à aider ceux qui devaient partir.

Il estime qu'environ 25 personnes ont fini par s’en servir, y compris des pompiers qui étaient piégés depuis plus de 24 heures.

Tous ceux qui l’ont utilisé étaient reconnaissants pour le sauvetage, témoigne le chef de l'équipe.

Ils n'avaient jamais pensé qu'ils pourraient sortir si rapidement et ils se sont même amusés , raconte Juergen Weigelt.

Il ajoute que cette mission de sauvetage était la cinquième depuis l'enregistrement du groupe en 2022.

Pour nous, c'était un travail normal, je dois dire, car c'est pour ça qu’on s’entraîne , dit-il. On s’entraîne beaucoup et c'était agréable de voir que ça fonctionne.

Avec les informations de Cassidy Chisholm de CBC