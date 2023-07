Entre sécheresse et pénurie de foin, les fermiers de la C.-B. sont mis à rude épreuve

La sécheresse cause une pénurie de foin chez les fermiers de la Colombie-Britannique et force les gouvernements provincial et fédéral à intervenir.

Le gouvernement provincial décide de financer un nouveau programme en partenariat avec l’Association des éleveurs de bétail afin de garantir aux fermiers un accès à du foin venu d’autres régions du pays ou de l’étranger.

Vu que de nombreuses régions du pays, dont l’Ouest, sont affectées par la sécheresse, l’approvisionnement en foin pourrait notamment venir de nos voisins du sud, du côté américain , explique Kevin Boon, directeur général de l'Association des éleveurs de bétail de la Colombie-Britannique.

Selon Kevin Boon, les fermiers font face à des choix difficiles et risquent de devoir se départir de certains de leurs animaux. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Cette pénurie ne sera également pas sans impact sur les prix, craint-il.

Avec raison. Au nord de Vancouver, une fermière, Suzanne Fradette, voit déjà les prix du foin monter, d'environ 30 %. Nous estimons que pour notre troupeau d’environ 140 têtes, cela va nous coûter autour de 100 000 dollars cette année.

Nous allons chercher [du foin] là où la situation est plus viable , ajoute Kevin Boon.

Dans le passé, nous étions capables de pallier les pénuries de ce genre grâce à l’aide d’autres régions de la province, mais cette année, ce qui rend la situation particulièrement difficile, c’est que l’ensemble de la province est touchée par la sécheresse.

Selon le gouvernement de la Colombie-Britannique, plus des deux tiers de la province sont concernés par un haut niveau de sécheresse et sont classés à un niveau 4 ou 5 sur une échelle de 5.

Depuis plusieurs semaines, les autorités de la province exhortent les industries et la population à faire attention à la consommation d'eau. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

D'après Agriculture Canada, environ 76 % des terres agricoles du pays font face à des conditions anormales de sécheresse cet été.

Nous sommes en communication sur une base quotidienne avec les fermiers et certains d’entre eux nous disent qu’ils utilisent déjà leurs réserves de l’automne et de l’hiver pour nourrir leurs bêtes , explique Pam Alexis, ministre de l’Agriculture en Colombie-Britannique.

La ministre provinciale de l'Agriculture et de l'Alimentation, Pam Alexis, a réitéré, mardi, l'urgence de la situation (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

La ministre provinciale a aussi confirmé mardi le soutien d’Ottawa. De l’aide est disponible pour les agriculteurs et les fermiers affectés par les feux et la sécheresse , a déclaré son homologue fédérale, Marie-Claude Bibeau.

À partir du 28 juillet, le programme fédéral Agri-stabilité, dont l’admissibilité est étendue, permettra notamment à ceux qui en ont besoin, de recevoir de l’aide financière, sous forme d’avance, pour traverser la période actuelle.

C’est le genre de programmes compliqués, auxquels il est souvent difficile d’appliquer , nuance pour sa part l’agricultrice Mel Sylvestre, sur la côte Sunshine.

Avec des informations de Catherine Dib et de la Presse canadienne