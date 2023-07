Demander des frais d’adhésion aux patients est illégal, martèle Santé Canada

La révélation de l’existence de cliniques instaurant des frais d’adhésion suscite des réactions indignées en Alberta et au pays. Santé Canada juge que cette pratique va à l’encontre de la Loi canadienne sur la santé, alors que des voix appellent le gouvernement provincial à rappeler à l’ordre les cliniques qui y ont recours.

Des documents obtenus par CBC News indiquaient que la clinique Marda Loop à Calgary propose à ses patients un programme d’adhésion dont les frais d’abonnement annuels peuvent monter jusqu’à 4800 $. En échange, ceux-ci peuvent bénéficier d’un accès préférentiel.

Pour Santé Canada, l’autorité fédérale de santé publique, cette manière de procéder est inacceptable, car l’accès aux soins de santé primaires doit se faire en fonction des besoins médicaux et non de la capacité ou de la volonté de payer des patients.

Dans un courriel, Anne Grenier, la conseillère principale des relations avec les médias à Santé Canada, souligne l'opposition ferme d’Ottawa à un système de santé à deux vitesses .

Dans le cas de la clinique médicale Marda Loop de Calgary, Santé Canada a écrit aux autorités de l'Alberta pour les informer que la possibilité pour les patients d'acheter un accès préférentiel est contraire à la Loi canadienne sur la santé.

Santé Canada ajoute travailler avec la province pour veiller à ce que les patients de la clinique continuent à recevoir des services médicalement nécessaires sans avoir à adhérer à quel que programme que ce soit.

Le gouvernement albertain promet d’enquêter

Dans une déclaration commune publiée mardi après-midi, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, et la nouvelle ministre de la Santé, Adriana LaGrange, indiquent avoir demandé une enquête sur la clinique Marda Loop, afin de de s’assurer qu’elle se conforme à la loi.

En cas de non-respect de la législation applicable, nous prendrons les mesures qui s'imposent.

Les deux femmes soulignent par ailleurs l'attachement de l’Alberta aux principes de la Loi canadienne sur la santé et assurent que la province continuera de veiller à ce que les cliniques et les médecins respectent la loi sur l'accès aux soins de santé .

Dans une réaction publiée peu avant celle du gouvernement, la cheffe de l’opposition officielle, Rachel Notley, qualifie la décision de la clinique calgarienne de pratique insidieuse [qui] sape les valeurs mêmes des soins de santé publics, alors même que la province connaît une pénurie sans précédent de médecins de famille .

Les soins de santé publique signifient que chaque Albertain reçoit les soins dont il a besoin, quand il en a besoin et où il en a besoin, indépendamment de l'argent qu'il a en poche. Nous ne pouvons pas accepter que la disponibilité des médecins soit dictée par les cartes de débit.

D’après Mme Notley, Danielle Smith n’a pas tenu sa promesse de campagne selon laquelle les Albertains n'auraient pas à payer pour consulter un médecin.

Elle demande par conséquent à la première ministre de présenter dès l'automne un projet de loi visant à interdire la médecine réservée aux membres .

Friends of Medicare, un organisme de défense des soins publics, rappelle aussi à Danielle Smith de respecter sa promesse électorale et de dire non au paiement de frais d'adhésion pour avoir accès à un médecin de famille.

L’organisme avertit que si la province ne sévit pas dès maintenant contre cette pratique, elle s’étendra à d'autres cliniques.

Pendant la campagne électorale, la première ministre Smith a promis à plusieurs reprises qu'aucun Albertain n'aurait jamais à payer pour consulter un médecin de famille. C'est l'occasion pour elle de faire preuve de leadership et de tenir cet engagement.

Le gouvernement conserveur uni a répondu que les Albertains ne paient pas de leur poche pour des services de santé assurés tels que la consultation d'un médecin de famille ou une visite à l'hôpital [et que] cela ne changera pas .

Le NPD du Canada a également réagi à cette affaire en accusant le gouvernement Trudeau d’être resté les bras croisés pendant que le gouvernement conservateur uni de l’Alberta promeut les cliniques à but lucratif .

Une pratique qui se répand

À noter que la clinique Marda Loop n'est pas la seule à proposer des programmes d'adhésion. Des chercheurs de l'Université Dalhousie et de l'Université Simon Fraser ont publié en 2022 une étude (Nouvelle fenêtre) (en anglais) sur le nombre de cliniques au pays qui proposent un programme d'adhésion.

Entre novembre 2019 et juin 2020, il y avait 14 cliniques privées en Alberta qui avaient recours à cette pratique. ll y en avait 24 en Ontario et 30 au Québec.

Ouvrir en mode plein écran Sally Talbot-Jones, la propriétaire et gérante de la clinique Marda Loop, invoque des difficultés à payer les frais généraux pour justifier l'instauration de frais d'adhésion. Photo : Radio-Canada / Colin Hall/CBC

Le Dr Alika Lafontaine, président de l'Association médicale canadienne, fustige ces pratiques qui, soutient-il, deviennent de plus en plus courantes à mesure que nos systèmes de santé publique se détériorent .

Le Collège des médecins de famille du Canada affiche également sa désapprobation, tout en notant que ces pratiques sont symptomatiques des pressions exercées sur les médecins de famille dans le contexte de la crise qu'ils traversent.

La Dre Sally Talbot-Jones, propriétaire et gérante de la clinique Marda Loop, invoque pour sa part des difficultés à payer les frais généraux. Elle soutient également que la pratique est courante à Calgary : J'ai juste, en quelque sorte, rendu cela public au mauvais moment, quand les gens sont contrariés.

