C’est parti pour la 17e biennale du Festival international des arts de la marionnette

Le Festival international des arts de la marionnette (FIAMS) lançait le bal mardi soir de sa 17e biennale, qui se déroule du 25 au 30 juillet. 45 spectacles en salle et à l'extérieur sont à l'affiche, en plus de 11 expositions qui se dérouleront à Jonquière, Chicoutimi et La Baie.

En plus de la programmation, des spectacles de rue avec des marionnettes géantes et des personnages fabuleux vont déambuler sur le site au parc de la Rivière-aux-Sables, à Jonquière.

C'est vraiment pour tout le monde, on a même un spectacle pour les 0 à 3 ans. On a des spectacles pour la jeunesse, pour les ados et des spectacles pour les adultes. On couvre vraiment tous les publics parce qu’on veut justement démystifier cette idée-là qui est dans la tête encore de beaucoup de gens que la marionnette, c'est pour les enfants , a confié le codirecteur du festival Benoît Lagrandeur.

C’est une équipe de plus de 30 personnes qui travaillent à l'organisation du festival, et ça, depuis vraiment plusieurs mois. On reçoit actuellement 170 invités qui vont être répartis sur toutes les cinq journées. C'est plus de 50 représentations, des activités , a ajouté la directrice de production Catherine Boulay.

D’autres activités sont prévues au Cégep de Jonquière, à la bibliothèque de Jonquière, au Théâtre Palace Arvida, au Centre national d’exposition, au Côté-Cour, à la Salle Pierrette-Gaudreault et à Chicoutimi à l’Université du Québec à Chicoutimi, à la salle Murdock, à la place du Citoyen et à La Baie, à l’Agora du village portuaire au cours des prochains jours.

Aide gouvernementale

Le ministère de la Culture et des Communications a annoncé mardi avoir octroyé une aide financière de 600 000 dollars à la Rubrique, qui organise le FIAMS .

Par des spectacles ludiques et des activités pour rapprocher les artistes de leur public, les marionnettistes pourront transporter et charmer les visiteuses et visiteurs. Je salue le travail de l'organisation qui a réussi à faire de cet événement un incontournable parmi ceux consacrés à l'art de la marionnette en Amérique du Nord et qui joue un rôle important dans le rayonnement du talent et de la créativité des artisanes et artisans québécois , a indiqué Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications par voie de communiqué.

De plus, La Rubrique reçoit chaque année des investissements provenant de plusieurs programmes du Conseil des arts et des lettres du Québec, dont près de 400 000 dollars du programme Soutien à la mission - Création-production, événement et diffuseurs, près de 75 000 dollars du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel ou encore 50 000 dollars du programme Appui aux initiatives internationales du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Avec les informations de Julie Larouche