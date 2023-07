UPS conclut une entente de principe avec 340 000 employés syndiqués

Le spécialiste de la livraison UPS a conclu mardi un accord contractuel avec son syndicat fort de 340 000 personnes, évitant ainsi une grève qui aurait été susceptible de perturber la logistique à l'échelle nationale auprès des entreprises et des ménages.

L'entente a été annoncée après qu'UPS et les Teamsters sont revenus à la table de négociation mardi pour discuter des points d'achoppement restants dans le plus important contrat du secteur privé de l'Amérique du Nord.

Les deux parties étaient déjà parvenues à un accord de principe sur plusieurs questions, mais restaient en désaccord sur des points comme le salaire des travailleurs à temps partiel, qui constituent plus de la moitié des employés d'UPS représentés par le syndicat.

Les Teamsters ont qualifié l'entente de principe d' historique et d' extrêmement lucrative dans une déclaration. Elle comprend, entre autres avantages, des salaires plus élevés et la climatisation des camions de livraison.

Augmentations de salaire historiques

La société a indiqué que l'accord de cinq ans couvrait les employés représentés par les Teamsters américains dans des rôles de petit colis et était assujetti au vote et à la ratification des membres du syndicat.

Le syndicat, qui menaçait depuis longtemps de faire grève, s'est vanté des augmentations de salaire historiques de ses membres, affirmant que les Teamsters UPS à temps plein et à temps partiel recevraient 2,75 $ US de plus par heure en 2023 et 7,50 $ US de plus par heure sur la durée du contrat.

Il a ajouté que l'accord comprenait des dispositions pour augmenter le salaire de départ des travailleurs à temps partiel à 21 $ US l'heure, contre 16,20 $ US aujourd'hui. Il a également réitéré les concessions antérieures qu'il avait obtenues de la société, comme faire du Martin Luther King Day un jour férié complet pour la première fois et mettre fin aux heures supplémentaires forcées pendant les jours de congé des conducteurs.

Les membres des Teamsters, irrités par un contrat qui, selon eux, leur a été imposé il y a cinq ans par la direction syndicale, se sont opposés à UPS au sujet de la rémunération alors que les bénéfices de la société de livraison ont grimpé en flèche ces dernières années.

24 millions de colis expédiés par jour

Les bénéfices d'UPS ont augmenté de plus de 140 % depuis la signature du dernier contrat, l'arrivée de la pandémie de COVID-19 ayant radicalement transformé la manière dont les ménages obtiennent ce dont ils ont besoin.

Les travailleurs syndiqués ont fait valoir que c'étaient eux qui portaient la croissance de l'entreprise d'Atlanta et semblaient déterminés à redresser ce qu'ils considéraient comme un mauvais contrat.

Les 24 millions de colis expédiés par UPS en moyenne par jour représentent environ le quart du volume total de colis aux États-Unis, selon la société mondiale d'expédition et de logistique Pitney Bowes. Comme le dit UPS, cela équivaut à environ 6 % du produit intérieur brut du pays.

Le vote de ratification des syndiqués commencera le 3 août et se terminera le 22 août.