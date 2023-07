Les ports doivent-ils viser une croissance ou une décroissance des bateaux de croisière?

Alors que certaines villes, comme Amsterdam et Venise, limitent désormais la présence des bateaux de croisière sur leur territoire, Saguenay mise plutôt sur la croissance. Promotion Saguenay veut accueillir de plus en plus de croisiéristes dans les prochaines années. La question a été posée à des experts s’il s’agit d’une bonne ou d'une mauvaise chose, selon différents aspects.

Cette année, 82 bateaux de croisière vont faire escale au quai Agésilas-Lepage, à La Baie.

On voit une croissance qui est vraiment très importante par rapport à l'année dernière et par rapport aux années précédentes , a annoncé Priscilla Nemey, directrice générale de Promotion Saguenay.

La venue d’autour de 94 000 passagers en 2023, ce qui serait une année record.

Bien perçus ici

L’apport des bateaux de croisière est bien perçu par plusieurs citoyens dans la région, notamment ceux rencontrés mardi près du quai de croisière, qui n’accueillait pas de navire contrairement à dimanche.

Moi, j'adore ça, je suis d'ici, ça fait 20 ans. Je suis arrivée presque en même temps que les bateaux. Je trouve qu'ici, c'est la place qu'il faut être , a exprimé une dame rencontrée le long de la baie.

Ouvrir en mode plein écran Saguenay accueille parfois jusqu'à trois navires. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

C'est magnifique pour nous autres, ça amène du tourisme, puis c'est le développement, c'est important , a ajouté un homme.

Ça amène plein de gens nouveaux et puis ça fait découvrir la région. Ça ouvre des horizons pour plein de choses , a enchaîné un autre homme qui l’accompagnait.

Pas au même stade qu’en Europe

Si les navires sont plutôt bien vus ici, d'autres villes, en Europe notamment, commencent à être moins accueillantes. Amsterdam, aux Pays-Bas, vient d'adopter une motion pour que les bateaux de croisière n’accostent plus dans son centre historique, imitant ainsi d’autres villes. Ces sites touristiques agissent de la sorte pour des raisons environnementales, mais aussi à cause de l'afflux massif de touristes qui débarquent tout d'un coup et qu’ils ne sont pas toujours capables de gérer.

Ouvrir en mode plein écran Le port d'Amsterdam, port d'arrêt d'une centaine de navires de croisière tous les ans, s'apprête à voir disparaître les bateaux de croisières. Photo : iStock / Hiro1775

Au Québec, il est peut-être encore tôt parce qui faut vraiment que la destination soit saturée pour arriver à une telle décision. Ce qui est très courageux d'ailleurs de ces villes qui commencent à dire : On ne veut pas de vous chez nous, en tout cas pas en aussi grand nombre. Donc ça prend une destination mature et ça prend une destination qui a une offre de produits sur l'ensemble de l'année et qui est capable de se dire on va se priver de quelques navires de croisière , a mentionné Alain A. Grenier, professeur au département d'études urbaines et touristiques à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Ce n’est pas le cas pour le moment au Saguenay alors, qu’au contraire, la présence des bateaux de croisière au printemps et à l'automne permet d'étirer la saison touristique. De plus, des croisières hivernales doivent même s'ajouter en 2025.

Par courriel, Promotion Saguenay répond que la région a le potentiel d'accueillir des visiteurs de partout dans le monde et que la croissance du port a été planifiée de façon durable.

La question environnementale

L’organisme de développement économique de Saguenay mentionne que l'industrie des croisières tend à réduire son impact environnemental en adoptant des nouvelles technologies moins polluantes.

Ces navires-là aussi sont des usines de traitement des déchets et de traitement des eaux extrêmement sophistiqués. Plus ils deviennent gros et plus ils ont de la capacité, donc ils ne vont pas rejeter des produits toxiques dans l'océan. C'est déjà arrivé, je ne veux pas avoir l'air naïf, mais désormais, ils sont beaucoup plus surveillés , a illustré Paul Arseneault, professeur de marketing touristique, également à l’ UQAM .

De son côté, la journaliste et chroniqueuse spécialisée en voyage Marie-Julie Gagnon croit que les compagnies pourraient faire mieux.

Je suis consciente que les gens tentent vraiment de faire mieux. Ces compagnies-là, il n’y a personne en ce moment qui se dit : "On va aller polluer, c'est le fun". Je pense que tout le monde cherche de meilleures manières de faire. Malheureusement, dans la vraie vie, je pense que ça ne se traduit pas encore de manière très positive , a souligné l’autrice de l'essai Voyager mieux est-ce vraiment possible?

L’impact des cargos

Cependant, l'impact réel de l'industrie des croisières est difficile à évaluer de manière précise. Selon Paul Arsenault de l' UQAM pense qu'il faut peut-être remettre certaines choses en perspective.

Ouvrir en mode plein écran Selon Paul Arseneault, les porte-conteneurs ont un gros impact environnemental. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Tous les bateaux ne sont pas pareils. Là, je fais une parenthèse très éditoriale. Certains disent : "Ah les bateaux, ils polluent, ils font des choses, c'est gros, la qualité de vie de ceux qui travaillent, ce n'est pas très bon." Les paquebots ne représentent pas 5 % des voyages transocéaniques. 95 %, c'est des cargos et des porte-conteneurs. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'ils font sur l'océan et comment ils ne sont pas suivis et ce sont des catastrophes naturelles et ça, essentiellement, c'est pour amener nos bébelles qu'on achète sur Amazon , a analysé Paul Arseneault.

Des bateaux de plus en plus gros

Chose certaine, la démesure attire. C'est pour cette raison que se construisent des bateaux comme le Icon of the Seas qui devrait bientôt naviguer dans les eaux des Caraïbes. Avec ses 365 mètres de long, il sera le plus gros de l'histoire. Il s’agit essentiellement d’un parc d'attractions flottant. Il y a une demande pour ce genre d'expériences.

Ouvrir en mode plein écran Le Icon of the Seas est cinq fois plus lourd que le Titanic. Photo : Royal Caribbean International

Les navires sont des destinations en soi. Il y a quelque chose qui frappe l'imaginaire à être dans des milieux fermés et donc des villes miniatures qui sont en mouvement. C'est ça qui attire les gens. Les couleurs, la lumière, la consommation à l'excès dans ce monde miniature en même temps, dans cette communauté miniature. Tout est miniaturisé et donc ça entraîne l'être humain dans un état de plaisir et dans cet état-là, les bonnes règles de la conscience environnementale sont les premières à être en vacances , a conclu Alain Grenier.

D'après un reportage de Mireille Chayer