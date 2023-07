Les ruines de la Belgo ne sont pas près de disparaître

On est encore bien loin de l'étape de la démolition sur le site de l'ancienne usine Belgo de Shawinigan. Le ministère de l'Environnement vient d'attribuer un contrat pour faire d’autres expertises et pour se doter d'un plan. Il ne cache pas qu'il faudra des années pour finir le travail.

Les vestiges de l'ancienne usine Belgo ne sont pas près de disparaître du paysage. On s'attendait à ce que le ministère de l'Environnement lance un second appel d'offres pour engager un démolisseur et tout nettoyer une fois pour toutes. Aucun entrepreneur n'avait répondu au premier, en mars dernier. Or, le ministère repousse l'ultime étape et engage plutôt des experts pour analyser les risques, réaliser une caractérisation complémentaire des lieux, établir des scénarios de réhabilitation et aussi un plan de réhabilitation du site.

Avant de lancer la machine de démolition, le ministère veut savoir exactement où il mettra les pieds.

Publicité

La députée de Laviolette—Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, explique que le dossier est particulier. C’est un terrain qui est complexe à travailler. C'est un terrain où il y a beaucoup de tunnels souterrains. L'environnement est difficile et il faut trouver la bonne personne, la bonne firme, le bon entrepreneur pour aller faire les travaux.

Pour combien de temps en a-t-on encore? Le ministère parle d'années.

Mais le maire de Shawinigan, Michel Angers, garde espoir. On me garantit qu'on était sur le dessus de la pile et que ça ne tarderait pas. Mais, compte tenu de leurs règles à eux, ils se donnent toujours un échéancier de cinq ans pour à peu près tous les travaux qui sont similaires à celui-là. Donc, je suis ça de proche.

Au chapitre des comptes, le ministère de l'Environnement indique avoir adressé une réclamation de 4,6 millions $ aux propriétaires en faillite du site, Recyclage Artic Béluga. Mais c'est forcément beaucoup plus. Dans l’avis de faillite, c'est 9 millions $ qui étaient dus à l'Environnement et 3 millions $ au ministère des Transports pour la démolition du mur.

Des visiteurs aventuriers ne paraissent pas pressés de voir tout ça disparaître. Des touristes venus de Sherbrooke ont eu un coup de cœur pour Shawinigan et ses ruines industrielles.

Le lieu s'impose aussi de plus en plus comme une impressionnante galerie d'art urbain à ciel ouvert.