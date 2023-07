Investiture de QS dans Jean-Talon : Christine Gilbert, première femme candidate

Une bataille des sexes aura bel et bien lieu à Québec solidaire (QS). Radio-Canada a appris que la professeure de comptabilité Christine Gilbert se lance dans la course à l’investiture de Jean-Talon au moment où QS invite ses membres à appuyer une femme face au seul autre candidat confirmé, Olivier Bolduc.

À 40 ans, Mme Gilbert est donc la première candidate féminine à lever la main pour l’investiture de QS dans Jean-Talon, déclenchée mardi en prévision de l’élection partielle qui aura lieu d’ici six mois pour remplacer la députée démissionnaire Joëlle Boutin.

Ayant développé une expertise au sujet de la dette du Québec et du Fonds des générations, notamment, Mme Gilbert veut saisir l’occasion pour faire entrer une comptable de gauche à l’Assemblée nationale .

Lors des élections d’octobre 2022, elle s’était présentée pour QS dans Lotbinière-Frontenac, où elle avait obtenu 9 % des votes. Mme Gilbert assure qu’elle n’est pas parachutée dans Jean-Talon et qu’elle était en contact avec l’association de comté depuis quelques mois déjà.

Je suis extrêmement liée à la circonscription de Jean-Talon. Je suis professeure à l'Université Laval, qui est dans Jean-Talon. Ça fait environ 12 ans que j'enseigne à l'Université Laval. J’ai aussi étudié six années à l’Université Laval.

En plus de son expérience universitaire, Mme Gilbert a œuvré dans différents domaines du secteur privé, notamment les pâtes et papiers, le transport et le domaine bancaire.

Aux membres de décider

Mme Gilbert ne souhaite pas s’étendre sur les tensions internes à QS depuis que le parti a invité ses membres à soutenir une femme candidate, à peine deux heures après qu’un premier candidat masculin – Olivier Bolduc – eut annoncé qu’il briguait l’investiture.

Olivier a le droit de se présenter , dit-elle, contrairement au point de vue exprimé par certaines militantes qui souhaiteraient plutôt voir M. Bolduc retirer sa candidature.

Bien que la préférence ouvertement exprimée des hautes instances de QS lui soit favorable, Mme Gilbert ne croit pas que cela vienne sceller le sort de l’investiture.

Il reste que ça va être les membres qui vont faire leur choix. Je pense qu'on respecte la volonté.

Une course très courte

Le résultat de cette investiture sera toutefois connu très rapidement. QS a opté pour une course express, sachant que l’élection partielle pourrait être déclenchée à tout moment d’ici janvier prochain.

Les candidats potentiels ont jusqu’au 29 juillet pour se manifester et les membres de QS dans la circonscription de Jean-Talon éliront leur candidat ou leur candidate le 6 août.

Ce calendrier aura un effet notable sur la stratégie de campagne des candidats en lice, car normalement, les candidats tentent de faire le plein d’appuis en vendant des cartes d'adhésion à de nouveaux membres.

Or, il existe un délai de 30 jours pendant lequel les nouveaux membres de QS ne peuvent pas exercer leur droit de vote. Comme la course à l’investiture durera moins de deux semaines, seuls ceux qui ont déjà le statut de membre pourront voter.

Cette situation pourrait théoriquement avantager Olivier Bolduc, qui dispose déjà d’appuis puisqu’il avait remporté l’investiture de Jean-Talon l’année dernière en prévision des élections provinciales du 3 octobre 2022.

Mme Gilbert n’a donc pas l’intention de chômer. On va aller contacter chacun des membres actuels et on va aller leur parler de ma candidature, ce que j'ai le goût d'apporter au parti, ce que j'ai le goût d'apporter à Jean-Talon.

À son avis, les questions prioritaires dans Jean-Talon sont le logement, l’environnement, la santé et les garderies.