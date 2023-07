Malgré ses appréhensions initiales, la communauté de l'île Wolfe tire toujours profit de l'installation, il y a 14 ans, de près de 90 éoliennes sur son territoire.

Le parc éolien, un projet de 475 millions $, représentait un boom pour le canton de Frontenac Islands, soutient Mike Jablonicky, un conseiller municipal et un ancien gestionnaire du parc éolien.

Chaque année, en vertu d’une entente unique signée en 2006, 7500 $ sont remis à la communauté par l’entreprise TransAlta pour chacune des 86 éoliennes, l’équivalent de 645 000 $ annuellement. Selon un rapport de l’Association canadienne de l'énergie renouvelable, les retombées économiques totales pour le canton totalisent 3 millions $ par année.

L'agriculteur Jason Pyke se réjouit des retombées économiques de l'installation des éoliennes sur l'île Wolfe. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Le projet lancé en juin 2009 comptait ses sceptiques au départ. Certains craignaient les effets du bruit; d’autres s’inquiétaient de l’impact sur leur santé. Mais ces personnes se sont depuis effacées du paysage , constate Mike Jablonicky. Les fonds aident partout remarque la mairesse du Canton de Frontenac Islands, Judy Greenwood-Speers.

L’île Wolfe compte peu de contribuables, donc cette contribution aide considérablement la communauté.

Les 47 propriétaires, qui accueillent des turbines sur leur terrain, comme l’agriculteur Jason Pyke, ont été particulièrement remerciés par l’entreprise, en recevant un loyer de la part de l'entreprise. Les paiements fournissent un revenu stable à des agriculteurs dont les revenus vont habituellement de haut en bas , salue le natif de l’île Wolfe.

Un parc éolien unique

Au moment de sa construction, le parc éolien de l’île Wolfe était le plus grand au pays. Ce n’est cependant pas le seul élément qui rend le projet unique.

Il s’agit d’un des premiers projets de parc éolien [au pays] mené par une communauté.

L'île Wolfe, au sud de la ville de Kingston, compte 86 éoliennes. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

La communauté a profité de beaucoup de retombées principalement puisqu’ils étaient impliqués dès le début dans le projet , explique Warren Mabee, directeur de l'Institut pour la politique énergétique et environnementale de l'Université Queen's, à Kingston.

L’aide offerte spécifiquement aux propriétaires qui ont offert leur terrain a été d'une grande aide pour Jason Pyke et pas seulement au niveau financier. les routes qui ont été construites nous permettent d’accéder plus facilement aux champs , explique-t-il.

Période houleuse

Des exemples contraires existent en Ontario où ce type de projet a plutôt été imposé aux communautés, explique le professeur Mabee. La construction du parc éolien de l’île Wolfe est d’ailleurs survenue tout juste avant le début d’un mouvement de protestation contre les éoliennes dans la province.

En avril 2010, des Ontariens ont manifesté à Queen’s Park jugeant que des éoliennes étaient installées près de secteurs résidentiels avec peu de consultation. Un mois plus tard, le médecin hygiéniste en chef de la province a étudié l’impact des turbines sur la santé et déterminé que leur bruit n'avait pas d'effet négatif direct sur la santé.

L'ancien premier ministre de l'Ontario Dalton McGuinty a milité pour l'installation d'éoliennes dans la province lorsqu'il était au pouvoir. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Dave Chidley

Vous devez pêcher où nagent les poissons et mettre les turbines où il vente , avait lancé au printemps de la même année Dalton McGuinty, alors premier ministre ontarien et chef du Parti libéral de l'Ontario.

Warren Mabee note qu'au fil des années, plus d'articles ont fait un lien entre les parcs éoliens et la santé des individus . Ça ne touche pas tout le monde de la même façon, mais on sait que les émissions sonores peuvent avoir un impact sur certaines personnes , dit-il.

À l’île Wolfe, toutefois ce sont surtout les enjeux environnementaux et ceux liés au paysage qui préoccupaient la population durant les débuts, se rappelle le professeur de l'Université Queen's.

Au fil du temps, par contre, la population s’est tout simplement habituée et personne ne s’inquiète vraiment des éoliennes aujourd’hui , souligne le professeur.

