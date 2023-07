Un nouveau feu menace 1000 propriétés à l’ouest d’Invermere, en Colombie-Britannique

Un nouveau brasier signalé lundi après-midi dans le sud-est de la Colombie-Britannique a rasé plus de 9 kilomètres carrés de forêt en 24 heures et menace 1000 propriétés, dont une station de sports d'hiver, à l'ouest d'Invermere.

Cet incendie, situé dans les montagnes, se trouve à environ 10 kilomètres à l'ouest d'Invermere et à 7 kilomètres au nord de la station de ski Panorama Mountain. Les autorités du district régional d'East Kootenay ont ordonné l'évacuation lundi soir de 25 propriétés et de plusieurs sites de loisirs.

Les habitants de plus d'un millier de propriétés, y compris la station de ski, doivent, eux, se tenir prêts à évacuer.

Des vents forts compliquent les efforts de lutte contre les feux autour d'Invermere et sur l'incendie St. Mary's River, près de Cranbrook, à environ 130 km au sud. Selon BC Wildfire, les lignes de contrôle tiennent le coup près de l'incendie de 41 kilomètres carrés dans la région de Cranbrook, bien que les ordres d'évacuation et les alertes soient toujours en vigueur.

Au sud de Kamloops, les autorités affirment qu'un temps plus frais et une petite pluie ont contribué à réduire le feu de forêt de 26 kilomètres carrés du lac Ross Moore, mais les flammes ont emporté au moins une cabane isolée, tandis que plus de 300 propriétés sont toujours visées par un ordre d'évacuation.

BC Wildfire signale plus de 450 incendies actifs à travers la Colombie-Britannique, la plupart causés par la foudre. Plus de la moitié de ces feux sont considérés comme non maîtrisés. Près de 15 000 kilomètres carrés de territoires ont brûlé jusqu'ici cette année en Colombie-Britannique, dépassant déjà le record de 2018.