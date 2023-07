Une nouvelle murale dans Limoilou

Une œuvre imposante s’ajoute au paysage limoulois. La murale Alex a été réalisée par l’artiste français Deco’real, et illustre le défi de la santé mentale chez les jeunes.

La murale de Deco’real a certainement rafraîchi ce mur situé au coin de la 3e avenue et de la 2e rue du quartier Limoilou. Mesurant 25 m de large par 7 m de hauteur, l’œuvre a été réalisée en seulement cinq jours.

J’ai encore du mal à le réaliser, commente Lionel Rocton alias Deco’real, quelques heures à peine de retour chez lui. Je pensais avoir plus de difficultés que ça, et au final, c’est exactement pareil que de faire des œuvres en France.

Invité par Québec Nova Murale, en collaboration avec Street art in action, l’artiste a tout de suite accepté de participer au projet de l’organisme, qui consiste à augmenter l’offre d’art urbain et de murales à Québec.

On suit beaucoup d’artistes à l’international, mentionne Fabien Mené, fondateur de Québec Nova Murale. On trouvait qu’il [Deco’real] avait une belle interaction sur les réseaux sociaux, et que son travail méritait d’être connu.

La santé mentale illustrée par l’art urbain

Similaire au mandat qu’avait confié Québec Nova Murale à l’artiste ontarien Dom Laporte à l’été 2021, le défi de Deco’real était de créer une œuvre qui aborde la santé mentale. On voulait mettre une thématique pour que ce soit intéressant, et les artistes étaient libres de créer sur ce sujet , précise M. Mené.

Si Dom Laporte, lui, avait choisi d’exploiter la nature pour accomplir la tâche, Deco’real s’est penché sur cet enjeu chez les jeunes. Ça m’a amené à m’intéresser aux maladies invisibles. Cette murale-là, c’était de montrer que ça existe , dit-il.

La murale montre deux jeunes garçons, visiblement la même personne placée dos à dos. Un tend un tournesol et l’autre, le regard caché, la reçoit, éclairant du coup son environnement plus gris. C’est la dualité entre deux mondes. C’est vraiment de se dire qu’un jour où tout va bien, et un jour où tout va mal, on reste la même personne.

Son fils comme modèle

La murale Alex s’intitule ainsi car c’est le nom du fils de Deco’real. Il n’y a pas de lien à faire entre le vrai Alex et la santé mentale, c’est une photo prise du garçon qui a inspiré l’artiste.

C’était facile pour moi d’utiliser son image, en ayant son accord. Il a quand même 12 ans. Je pouvais lui demander ce qu’il en pensait.[...] Il était posé dans le sofa, sur cet oreiller. J’ai pris une photo tout de suite et c’est elle que j’ai utilisée.

D’ailleurs, son fils, qui l’accompagnait à Québec pour le projet, a mis son grain de sel à la réalisation de l'œuvre. Il l’a vue sur photo, avant que je la termine. Il trouvait qu’il était un peu trop âgé, alors j’ai modifié. C’était son nez qui n’allait pas! C’est le meilleur critique que je puisse avoir , raconte l’artiste, en riant.

Une expérience très positive pour Deco’real, qui accomplissait sa première murale à l’international. Après coup, de voir la réaction des gens, de me rendre compte qu’il y a un vrai intérêt à Québec pour l’art en général, et je trouve ça superbe , ajoute-t-il.