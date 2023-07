La problématique de l’érosion qui occasionne l’entrée de sédiments dans le Lac-Mégantic continue d’inquiéter certains riverains. La construction d’un bassin de sédimentation qui doit régler une partie du problème se fait d’ailleurs attendre, au grand désarroi d’un groupe de citoyens.

Ce bassin permettra de rejeter une eau plus propre provenant du secteur résidentiel du Versant, situé aux coins des rues Versant et Sévigny, dans le lac. Les sédiments se déposeront dans le fond du bassin plutôt que d'être rejetés dans l'environnement. La vitesse d’écoulement sera aussi réduite.

Toute l’eau qui arrive du développement du Versant arrive par un ruisseau [adjacent]. Et selon une étude menée par la firme spécialisée EXP, on a constaté que le débit d’eau a augmenté de 600% dans le ruisseau depuis les 15 dernières années. Ici, c’est un vrai raz-de-marée et toute la boue va vers le lac , soutient Robert Bellefleur, citoyen de Lac-Mégantic qui est aussi porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire.

On a l’impression d’avoir été abandonnés par nos élus dans ce dossier.

Ouvrir en mode plein écran Le bassin de sédimentation permettra de rejeter une eau plus propre provenant du secteur résidentiel du Versant, situé aux coins des rues Versant et Sévigny, dans le lac. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le sol laissé à nu

Le fait que le sol ait été laissé à nu depuis plusieurs mois ne ferait qu’accentuer le problème, selon plusieurs citoyens rencontrés par Radio-Canada Estrie. [La Ville] a coupé les arbres à l’automne. Au printemps, ils ont enlevé toute la végétation qu’il y avait sur le terrain. Ils ont arrêté le chantier et avec la pluie abondante, toute la terre a pris le chemin du ruisseau avant d'atterrir dans le lac , indique pour sa part Guy Philippon, lui aussi résident de la Baie-des-Sables.

Le mur pour retenir temporairement les sédiments ne serait pas efficace, selon Robert Bellefleur. L’eau passe en dessous , regrette-t-il. Les sédiments qui atteignent le lac s’accumulent et peuvent être nuisibles à la qualité de l’eau, selon lui. Le déversement massif de sédiments dans le lac accentue la prolifération des algues bleues qui vire en cyanobactéries. C’est très toxique , poursuit-il.

Lac-Mégantic se dit proactive

La Ville de Lac-Mégantic assure être très proactive pour la protection du lac. On a déjà investi beaucoup d’argent et on a d’autres projets à venir, parce qu’on n’a pas fini de consolider nos ruisseaux , explique pour sa part Jean Marcoux, directeur général de la Ville de Lac-Mégantic.

Toutefois, concernant le bassin de sédimentation, la Ville admet qu’il y a un retard dans la construction. On indique avoir demandé à l’entrepreneur l’ajout de protections temporaires. Cette semaine, l’entrepreneur a procédé au rehaussement de la barrière de sédiments. En espérant ne pas avoir de grandes pluies d’ici le début des travaux, le 7 août , conclut Jean Marcoux.

Avec les informations de Thomas Deshaies