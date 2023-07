Les produits locaux en vogue chez les touristes qui visitent le Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les touristes qui visitent la région sont de plus en plus gourmands pour les produits locaux. Cet appétit, qui se reflète dans les chiffres d'affaires des entreprises du secteur agrotouristique, représente maintenant 41 % de leurs revenus, selon une étude dévoilée mardi.

Certains producteurs se dotent de kiosques de vente, d'économusées et organisent des visites guidées pour échanger avec la clientèle. Ces activités permettent de recevoir en moyenne 4000 personnes par année qui consomment 39 dollars chacun, selon l'étude effectuée par l’initiative de l’Association de l’agrotourisme et de tourisme gourmand du Québec.

On sent que les producteurs ont une envie d'accueillir les touristes chez eux, qu'ils ont envie de partager tout leur savoir-faire, que les gens comprennent qui sont les humains derrière les produits. Comment on fait de l'agriculture? Et je pense que de l'autre côté, les gens aussi ont envie de savoir et de se rapprocher de la terre et de l'humain qui nous offre ces produits exceptionnels , a affirmé Bénédicte Armstrong, conseillère en communication de la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Table agroalimentaire vient de mettre à jour sa carte touristique regroupant 105 activités gourmandes de la région. Dans celle-ci, le nombre de producteurs et de transformateurs passe de 65 à 85. Les champs de fleurs de Dominic Maltais, propriétaire des Fleurs Maltais à Chicoutimi, en font partie.

Bénédicte Armstrong, conseillère en communication à la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Jocelyne Gauthier, propriétaire du Maraîcher des basses terres du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Des producteurs satisfaits

Plus tu as d'achalandage, plus les gens voient tes produits, plus les gens sont intéressés à acheter tes produits , a lancé Dominic Maltais.

Mais avec les feux de forêt, la chaleur et la pluie, le nombre de visiteurs a diminué drastiquement chez ce producteur. Il croit que la région pourrait attirer davantage de touristes, grâce à ses nombreux attraits.

Dominic Maltais, propriétaire de Fleurs Maltais. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Tu peux voir plein de choses. Tu peux aller à un fjord, tu peux aller dans un champ de lavande, puis après tu peux aller dans un zoo. On n'est pas juste une chose. Et je pense que les gens de la région aussi, on a une belle fierté et je pense qu'on peut être fier de la région qu'on a , a ajouté Dominic Maltais.

15 % des touristes choisissent le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme destination en raison de son offre d’expérience gourmande, selon l’étude.

D’après un reportage d’Alexandra Duchaine