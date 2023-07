L’accès au pont Laviolette encore difficile

La circulation sur le pont Laviolette était plus fluide aujourd’hui, mais c’est l’accès au pont qui demeure compliqué pour les automobilistes. Il faut rappeler que deux voies sur quatre sont fermées à la circulation. Jusqu’en milieu d’après-midi, les automobilistes pouvaient circuler aisément. C’est en fin d’après-midi que la circulation s’est densifiée.

Alors que la circulation sur le pont se faisait relativement bien, des bouchons de circulation se sont formés sur les bretelles d’accès.

Aujourd'hui, bien des personnes redoutaient l'heure de pointe. Parmi les personnes rencontrées, certaines se disaient obligées de modifier leurs horaires pour traverser en dehors des heures de pointe. D’autres racontaient avoir dû patienter 45 minutes afin de traverser.

Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec, affirme que cette situation cause des problèmes aux camionneurs. Il est certain que ça a un impact évidemment sur les heures de service, sur nos coûts d'exploitation qui augmentent beaucoup dans ces moments. On est en période de vacances, mais on est aussi en pénurie de main-d'œuvre. Donc, cette pénurie de main-d'œuvre vient nous chercher si les temps de livraison sont plus longs, les déplacements sont plus longs. C'est beaucoup plus complexe au niveau de la logistique.

Pas d’autres options

Le ministère des Transports réaffirme qu’il n'a pas le choix de faire ces travaux intensifs pour changer des dalles, et ce, plusieurs journées consécutives. Sa porte-parole, Roxane Pellerin, invite les gens à la courtoisie.

Les usagers sur la 55 ne laissaient pas les gens en provenance des bretelles s'insérer, et ça, bien malheureusement, on ne peut pas mettre un signaleur sur l'autoroute, ce n’est pas sécuritaire. Donc, c'est vraiment un appel aux gens à la courtoisie.

Elle comprend que, pour la majorité, il faut du temps pour accéder au pont, mais rappelle que tout le monde se trouve dans la même situation une fois arrivé à une bretelle d’accès. C'est important de laisser les gens s'insérer de façon équilibrée pour que tout le monde puisse avoir accès et éviter des congestions qui sont vraiment localisées sur les réseaux municipaux.

Les travaux sur le pont ont lieu du dimanche 18 h au jeudi 6 h 30, jusqu’au 3 août.

D'après les informations du Téléjournal Mauricie/Centre-du-Québec et d'Amélie Desmarais