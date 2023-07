La Saskatchewan a perdu plus 500 résidents francophones en 5 ans

La Saskatchewan perd d'année en année des locuteurs francophones, selon un rapport de Statistique Canada publié la semaine dernière. D'après l’agence fédérale, 525 francophones ont quitté la province pour se réinstaller ailleurs au Canada entre 2016 et 2021.

Ainsi, 1465 personnes, ayant seulement le français comme première langue officielle, se sont installées au Québec (29,5 %), en Ontario (20,3 %) ou en Alberta (20,3 %).

Au cours de la même période, 940 personnes, ayant le français comme seule première langue officielle parlée, se sont installées en Saskatchewan en provenance d’une autre province.

Ce solde migratoire interprovincial négatif ne surprend pas l’ancien président du Comité consultatif en matière d'affaires francophones, Michel Dubé.

Selon lui, les difficultés de vivre en Saskatchewan sans connaître l’anglais sont possiblement parmi les facteurs qui motivent ces départs.

On aimerait retenir. Je pense que tout le monde qui fait partie d’une communauté minoritaire comme la nôtre aimerait retenir les gens dans leur communauté, dans leur emploi, dans leurs écoles , souligne Michel Dubé.

La rétention des francophones a souvent été sujet de discussion entre le Comité consultatif en matière d'affaires francophones et le gouvernement provincial.

D'après le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, la solution est la vulgarisation des services et des ressources francophones dans la province.

D'après le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, la solution est la vulgarisation des services et des ressources francophones dans la province.

La seconde que la personne mettrait ou indiquerait que sa première langue canadienne est le français, qu’il y ait un automatisme qui se mette en place, pour le mettre en lien avec l’Assemblée communautaire fransaskoise et le Réseau en immigration francophone en Saskatchewan , affirme-t-il.

Selon lui, les gens ne découvrent la communauté fransaskoise que plusieurs mois, voire un an après avoir quitté la Saskatchewan.

On en perd beaucoup parce qu’ils restent ici un mois, trois mois, six mois et ne se trouvent pas une communauté, une communauté linguistique, une communauté culturelle qui les ressemblent et finalement ils se disent qu'ils vont chercher ailleurs , indique-t-il.

L' ACF estime que la rétention de ces personnes ayant le français comme seule première langue officielle est importante pour accroître le poids démographique francophone de la Saskatchewan.

À l’instar d’autres provinces des Prairies, la Saskatchewan compte quelques municipalités où des locuteurs du français sont concentrés. Il s'agit des zones comme Zénon Park, Gravelbourg et Ponteix.

