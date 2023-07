Le Manitoba se dote d’une nouvelle stratégie pour l’exploitation des minéraux critiques

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a lancé une nouvelle stratégie détaillée en six piliers, mardi, afin que la province devienne « une destination de choix dans l'exploitation des minéraux critiques».

Heather Stefanson a détaillé son plan qui a pour but d'accélérer l'ouverture de nouvelles mines, attirer de nouveaux investisseurs et créer des emplois dans l'ensemble de la province.

Le Manitoba est comme le Costco des minéraux essentiels, si vous en avez besoin, nous l'avons.L'or, les diamants, le nickel, le lithium, la potasse et bien d'autres choses encore.

Le Manitoba abrite 29 des 31 minéraux figurant sur la liste des minéraux critiques du Canada pour 2021. Il s'agit notamment du lithium, du graphite, du nickel, du cobalt, du cuivre et des terres rares, qui sont les six minéraux reconnus comme ayant les plus grandes possibilités de croissance économique, selon un communiqué de la province.

Dans le cadre de cette stratégie, un groupe de direction consultatif sur l'exploitation minière sera mis en place avec des représentants autochtones.

La province veut, entre autres, soutenir les entreprises détenues par des personnes autochtones et inciter les entreprises minières non autochtones à entretenir un dialogue avec les communautés locales.

Le porte-parole néo-démocrate en matière des ressources naturelles et le développement du Nord, Tom Lindsey, a critiqué le bilan des progressistes-conservateurs.