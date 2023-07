Trois athlètes de Uashat mak Mani-utenam se sont illustrées lors des 10e Jeux autochtones de l’Amérique du Nord qui se tenaient à Halifax du 15 au 23 juillet.

La nageuse Leelou Vollant, 14 ans, revient de la Nouvelle-Écosse avec six médailles au cou : une d’or, trois d’argent et deux de bronze.

Pour sa part, Mercedes St-Onge, 15 ans, est montée sur la deuxième marche du podium au terme du tournoi de golf.

Ouvrir en mode plein écran La golfeuse Mercedes St-Onge a décroché l'argent. Photo : Facebook / Équipe PEN - Team EDN

Enfin, le coureur Mikael McKenzie, 12 ans, a remporté le bronze au cross-country.

Ces performances s’inscrivent parmi les 64 médailles qu’ont récoltées les jeunes athlètes de la délégation de la Porte de l’Est et du Nord (PEN), qui représente les Premières Nations et les Inuits du Québec.

En parallèle de ces réussites, le chef de mission de la PEN , Médérik Sioui, tient à souligner la ténacité des équipes féminines de volleyball U9 et U16. En entrevue à Bonjour la Côte, il a souligné que le niveau de volleyball était extrêmement élevé lors des compétitions.

Elles ont livré de chaudes luttes tout au long du tournoi. Elles ne sont pas présentes sur le tableau des médailles, mais chacune de leur partie était enlevante et très serrée.

Médérik Sioui ne peut pas non plus passer sous silence la récolte de 42 médailles par les jeunes canoéistes et kayakistes de la PEN .

Je pense qu’il faut souligner l’apport du club de canoë-kayak de Kahnawake, le Onake Paddling-Club, qui a fourni la plupart des athlètes. C’est une longue tradition là-bas. Une histoire de famille, une histoire communautaire. Ça a été sensationnel de voir autant de médailles pour une seule discipline , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le village culturel des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord était un carrefour de rencontres pour les jeunes athlètes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Des retombées sociales et culturelles

Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord ont aussi été le lieu de riches rencontres pour les jeunes athlètes, selon Médérik Sioui. Il retient tout particulièrement les activités organisées au village culturel, installé au parc Halifax Common.

Le chef de mission cite entre autres les spectacles d’artistes autochtones, les démonstrations de pratiques ancestrales et les dégustations de mets traditionnels comme autant d'occasions de fraterniser entre peuples autochtones.

Je pense que les apprentissages qu’on peut faire en tant que Premières Nations et Inuit, c’est de voir le potentiel de notre réseau sur le dos de la Grande Tortue, en Amérique du Nord.

Ouvrir en mode plein écran Le centre-ville d'Halifax était aussi animé de prestations à l'occasion des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. (Photo d'archives) Photo : CBC / Josh Hoffman

C’est sans oublier les deux aînés qui accompagnaient la PEN . C’était rempli de conditions gagnantes pour un partage culturel , résume M. Sioui.

Selon lui, les jeunes athlètes se souviendront longtemps de cet événement aux retombées autant sportives que sociales et culturelles. [Ils voient] à quel point on n’est pas tout seuls au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Les jeunes futurs leaders pourront contacter leurs frères et sœurs des autres États , estime-t-il.

Et pour cause, plus de 5000 athlètes de 12 à 19 ans ont convergé dans la grande région d’Halifax pour les 10e Jeux autochtones de l’Amérique du Nord. Environ 750 nations étaient représentées à l’événement.