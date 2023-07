Le paradoxe du Festival western de Saint-Tite

Le Festival western de Saint-Tite représente une mine d’or pour des résidents et des commerçants de Saint-Tite. Paradoxalement, il pourrait en même temps représenter un frein au développement de la municipalité. La Ville doit composer avec des maisons vides et de vastes terrains constructibles mis au service des festivaliers deux semaines par année, alors que le besoin en logements est de plus en plus pressant.

Selon la mairesse Annie Pronovost, Saint-Tite compte quelques maisons inhabitées, 50 semaines par année. Ces coquilles vides, souvent mal entretenues, reprennent vie lorsque les cowboys envahissent la municipalité.

On est en pénurie de logements et c'est partout au Québec. Quand ces maisons-là sont vides, qu'on a des entreprises qui veulent embaucher et qu’on n’a pas de place à les garder et qu’il n’y a pas de logements… c’est une roue qui tourne. On a des emplois, on veut avoir du monde, mais on n’a pas de place où les loger.

Bon an mal an, le nombre d’habitants stagne. Environ 3700 personnes vivent dans l’ombre du Festival western.

La municipalité a-t-elle atteint la limite de son développement? Oui et non. Les terrains constructibles sont utilisés pour le festival.

Un commerce payant

Comme bien d’autres dans la municipalité, Armèle Marchand exploite un camping éphémère deux semaines par année. Il peut accueillir 300 roulottes. Les festivaliers déboursent 360 dollars pour s’y installer durant les 10 jours du festival. C’est très rentable. M. Marchand n’a donc aucunement l’intention de s’en départir. Mes enfants vont le prendre c’est sûr. C’est un commerce.

Ouvrir en mode plein écran Le vaste terrain d'Armèle Marchand a été aménagé pour accueillir des VR. Photo : Radio-Canada

Plutôt que d’aligner des roulottes deux semaines par année, la mairesse aimerait bien que des propriétaires acceptent de vendre une partie de leur terrain pour la construction de logements entre autres.

Est-ce qu’il y a des terrains dans Saint-Tite? Bien oui. Elle ajoute qu’elle souhaite toujours accueillir des VR, mais elle aimerait bien aussi voir des maisons se construire. On mise sur la bonne foi des gens de peut-être en délaisser un peu pour que l’on puisse construire.

En attendant d’en convaincre, un promoteur a levé la main. Il est prêt à développer la montagne Lacroix. Guillaume Lécuyer habite à Saint-Tite et il veut contribuer à dynamiser sa municipalité. Il a présenté un projet de sept ou huit terrains en pleine nature pour y construire des maisons.

On est en phase d’acceptation du projet avec la municipalité. Il nous reste deux ou trois autorisations encore à avoir qui devraient être une formalité , explique-t-il.

Sept ou huit maisons de plus, ça ne répondra pas à tous les besoins, mais c’est un début. Les roulottes, elles, devront rester au pied de la montagne.