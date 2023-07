La fanfare du Stampede de Calgary championne du monde pour la 7e fois

La fanfare du Stampede de Calgary a remporté la première place du championnat World Association of Marching Show Bands, une association qui représente les fanfares de plus d’une trentaine de pays.

Le coordonnateur des programmes de la fanfare, Josh Malate, dit que les membres ont beaucoup répété pour se préparer à la compétition, alors qu’il faisait 30 degrés Celsius. Il faisait chaud et humide, alors voir des jeunes s'investir et travailler aussi dur ensemble me remplit de fierté.

C'est la septième fois que la fanfare remporte ce championnat.

Bria Laurendeau, membre actuelle de la fanfare, a participé au dernier championnat que la formation musicale a remporté en 2019. Elle aime ces compétitions, car elle découvre des fanfares venues d'ailleurs. Nous avons organisé des répétitions avec des groupes dont nous ne connaissions pas la langue et nous avons pu communiquer grâce à notre amour pour la fanfare.

Une fanfare de Taïwan a remporté la seconde place, tandis que la troisième place est revenue à une autre fanfare de Calgary, le Calgary Stetson Show Band.

La fanfare du Stampede de Calgary est composée de plus de 140 artistes, âgés de 16 à 21 ans. Elle se trouve en ce moment au New Hampshire, aux États-Unis.