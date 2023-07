Fumée de feux : comment assurer un été plus sûr pour les enfants

Le décès d'un garçon de 9 ans victime d'une crise d'asthme exacerbée par la fumée des feux de forêt met en évidence l'importance de sensibiliser les communautés et de prendre des précautions pour minimiser les effets néfastes des feux de forêt sur la santé des enfants asthmatiques.

Nous savons que les journées enfumées affectent la santé respiratoire des enfants, en particulier de ceux qui souffrent d'asthme. Cela rend leur asthme plus sévère et augmente les symptômes , affirme Michael Brauer, professeur à l'École de santé publique et des populations de l'Université de Colombie-Britannique.

La fumée peut également affecter leur système immunitaire et aggraver certaines infections comme les otites et bronchiolites, selon le professeur.

Les jeunes enfants sont plus vulnérables à une mauvaise qualité de l'air, car ils sont en pleine croissance, souligne Roshini Kassie, spécialiste au Bureau de la qualité de l'eau et de l'air à Santé Canada. Leurs poumons se développent encore. Leur système immunitaire continue de se développer. Ils sont plus actifs. Ils courent partout, jouent, respirent beaucoup plus fréquemment. Ils sont donc naturellement plus à risque.

Une colonne de fumée s'élève du feu de forêt Nk'Mip Creek près d'Oliver dans la vallée de l'Okanagan.

Elle estime qu’au cours des cinq dernières années, les hospitalisations et le nombre de décès prématurés dus à la fumée des feux de forêt ont augmenté. Entre 2013 et 2018, environ 240 décès prématurés ont été recensés au Canada en raison de la fumée des incendies de forêt.

Investir dans des purificateurs d'air

Afin de limiter l’exposition à la fumée, il est important de surveiller régulièrement l’indice de qualité de l’air. Lorsque l’indice est élevé, Ron Goldman, pédiatre urgentologue à hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique recommande aux parents de garder les enfants plus longtemps à l'intérieur pour les protéger de la fumée. Il est très important de disposer de purificateurs d'air et de veiller à ce que les enfants s'hydratent.

Les purificateurs d’air ne sont toutefois pas à la portée de toutes les bourses. Je suis convaincue que [les purificateurs d’air] devraient être fournis en tant que soin médicaux, car tout ce que l'on peut faire pour éviter à un enfant de consulter un médecin, de se rendre aux urgences ou d'être hospitalisé est bénéfique pour tout le monde , dit Michael Brauer.

D'autres groupes sont également vulnérables, notamment les personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques, les personnes âgées de plus de 65 ans, et les femmes enceintes, selon le BCCDC . Les enfants nés de mères enceintes au moment d'épisodes de fumée sont plus susceptibles d'avoir un poids de naissance légèrement inférieur et de naître prématurément, ajoute le professeur.

Réimaginer les vacances

En Colombie-Britannique, les étés marqués par la fumée de feu, ne sont plus des évènements exceptionnels. Cette année, les records de feux de forêt ont été à nouveau battus selon les autorités provinciales.

La saison des fumées va s'étendre, jusqu’en avril, voire jusqu'à octobre, alors que nous avions l'habitude de penser qu'il s'agissait de juillet et d'août , constate le professeur.

Des enfants jouent au bord du lac Okanagan sous la menace de la fumée des feux de forêt.

Dans les mémoires collectives, l’été est associé aux vacances, aux jeux extérieurs et aux activités de plein air. Une culture estivale qu’il faudrait probablement revoir afin de mieux protéger les enfants qui vivent avec de l’asthme.

Toutes ces activités estivales en plein air sont très bénéfiques pour les enfants, car elles leur permettent de faire de l'exercice. C'est très sain, mais nous avons tendance à le faire au milieu de la saison des fumées.

Il exhorte les parents à avoir un plan de rechange si les conditions se détériorent. Cela permet d'avoir des activités éducatives, d'être physiquement actif, mais de le faire d'une manière qui n'est pas exposée à la fumée.

Les librairies ou centres communautaires climatisés sont de bons refuges, selon le pédiatre Ron Goldman. Il recommande de s'assurer d’avoir suffisamment de médicaments pour au moins quelques jours notamment dans les régions éloignées.

Sur le long terme, Michael Brauer invite à réfléchir à la manière dont nous programmons les vacances scolaires pendant l'été.

Nous devrions envisager de voyager pendant les saisons intermédiaires, au printemps et au début de l'automne, lorsque le temps est encore agréable et qu'il y a moins de risques de fumée.

Des habitudes à réexaminer face au changement climatique, même si cela peut prendre du temps.