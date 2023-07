Inspection du train léger : 6 véhicules sous « enquête plus approfondie »

OC Transpo a terminé l’inspection des ses véhicules sur rail, après la découverte d’une anomalie technique qui a forcé l’arrêt du train léger le 17 juillet dernier et six d’entre eux font l’objet d’une « enquête plus approfondie », a indiqué le transporteur public, lors d’une mise à jour mardi en fin de journée.

Certains modules des pièces de roulement sur ces six véhicules n’ont pas respecté des critères déjà très stricts, a indiqué la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar.

Pour ce qui est des 38 autres véhicules inspectés, aucun problème n’a été décelé.

Mme Amilcar a tenu à souligner que cette enquête approfondie sera menée par excès de prudence .

Nous ne voulons prendre aucun risque avec ces six véhicules , a-t-elle déclaré.

Une analyse exhaustive de la pièce à l’origine de la mise en arrêt du train léger est d’ailleurs attendue de la part du constructeur Alstom, vendredi.

Par ailleurs, l'enquête en cours a permis de relever deux problèmes qui sont en voie d’être réglés, a indiqué le transporteur.

OC Transpo procède présentement à un léger repositionnement des rails de retenue. Le tout devrait entrer dans l’ordre d’ici lundi prochain. Le transporteur doit aussi procéder à la mise en place d’un système de lubrification des rails, ce qui devrait être complété cet automne ou cet hiver.

Une reprise « progressive » est toujours prévue lundi

OC Transpo a indiqué que le retour en service du train léger est toujours prévu lundi prochain, mais de manière progressive .

Plus de détails sur le plan de reprise du service du train léger sur toute la ligne de la Confédération, des stations Blair à Tunney's Pasture, seront partagés mercredi.

Je sais que l'interruption actuelle du service est frustrante et a un impact sur votre vie quotidienne, mais je ne compromettrai pas la sécurité , a déclaré Renée Amilcar.

Le train léger d’Ottawa est hors service depuis plus d'une semaine. Un problème de roulement est à l'origine de la dernière fermeture.

Le constructeur du train, Alstom, et le Groupe de transport Rideau, le consortium qui a construit la Ligne de la Confédération, sont en train de repenser l'assemblage du moyeu des roues pour trouver des solutions permanentes, alors la cause des problèmes n'a toujours pas été identifiée.

Les systèmes de roulement ont été au cœur des problèmes qui ont affligé le train léger d'Ottawa au cours des deux dernières années.

D'ici la reprise du train léger, des autobus de remplacement R1 circulent sur tout le circuit de la ligne de la Confédération, sauf entre les stations Cyrville et St-Laurent où une navette assure la liaison.

Depuis l’arrêt du train léger, plusieurs usagers se sont plaints d'être confrontés à de longs trajets et à des autobus bondés.

Avec des informations de CBC