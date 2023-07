Lac La Biche : un homme armé est en fuite, les résidents priés de se mettre à l’abri

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Lac La Biche, en Alberta, conseille aux résidents de rester chez eux et de verrouiller leurs portes pendant qu’elle tente d’appréhender un homme de 39 ans qui est considéré comme armé et dangereux.

Les résidents de la communauté métisse de Kikino, au nord-est d'Edmonton, sont donc priés de ne pas ouvrir leurs portes à qui que ce soit.

La GRC indique que toute personne conduisant sur l'autoroute 36, entre Lac La Biche et l'autoroute 28, ne devrait pas non plus s'arrêter pour des piétons ou des auto-stoppeurs.

L'homme recherché mesure 6 pieds 2 pouces (1,87 mètre) et pèse 194 livres, soit environ 88 kilogrammes. Il a des cheveux bruns et des yeux noisette.