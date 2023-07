Plusieurs voisins d’un chantier de construction d’une maison de retraite dans le coin de Minnow Lake à Sudbury se plaignent de la prolifération dans leurs cours de la styromousse utilisée sur le chantier.

Cela fait déjà deux ans que les travaux de construction de la maison de retraite sont en cours, mais récemment, les voisins remarquent un déversement important du polystyrène de construction dans leurs jardins.

Je m’étais déplacée pour le week-end, je suis rentrée lundi et il y en avait sur la pelouse, dans le jardin, sur leurs meubles, dans la maison, sur ma voiture, partout , explique Stacey Kidd, une résidente dans le voisinage.

De son côté, Shannon Mikus, une autre voisine au chantier, trouve cette situation inconfortable, étant allergique à la substance.

Ça provoque des difficultés à respirer, des congestions nasales, je manque souvent d’air et je tousse beaucoup. Je dois utiliser mon inhalateur plus souvent qu’avant à cause de ça.

Elle ajoute qu’elle retrouve souvent quelques particules dans son salon et dans le jardin, et que même si elle essaye de passer l’aspirateur régulièrement, elle a du mal en raison de sa difficulté à respirer.

Le responsable du chantier affirme que le vent provoquerait la prolifération de la styromousse dans les propriétés des résidents.

Pour sa part, le responsable du chantier de construction développé par l’entreprise FDP Construction inc., Vincent Marando, soutient que son équipe fait du mieux qu’elle peut pour limiter la propagation des particules de styromousse dans le voisinage.

C’est un problème fréquent sur les chantiers dans le monde entier. Nous faisons ce qu’on peut pour contenir le polystyrène dans le chantier. Je comprends l’inconfort des voisins, mais on n’y peut rien. On ne brise aucune règle et nous faisons tout notre possible pour soulager les voisins de notre plein gré , explique M. Marando.

Le responsable explique d’ailleurs qu’un membre du voisinage aurait retiré quelques briques de styromousse du chantier, en précisant que c’est un acte illégal qui pourrait mener à une amende de 2 500 $ par brique si l’entreprise décide d’organiser une poursuite judiciaire.

Un matériel irremplaçable, mais potentiellement dangereux

Richard Boudreault, professeur associé au Département de génie chimique de Polytechnique Montréal, explique que bien que le matériel comporte des inconvénients, il n’a pas encore aucun substitut dans le domaine de la construction.

La styromousse est essentiellement un isolant thermique. Il est très utile, on n’a pas de solution pour le remplacer. On va lui donner des propriétés anti-propagation de flammes pour éviter que les maisons se mettent à brûler , soutient l’expert.

Il explique cependant que ce matériau est constitué de retardateurs de flammes qui présentent souvent des dangers pour la santé.

En effet, la matière utilisée sur le site actuel comporte moins de 1 % d’une substance chimique nommée hexabromocyclododecane (HBCD), substance qui figure sur la liste des substances toxiques dans la convention de Stockholm.

M. Boudreault explique qu'une petite quantité de styromousse ne comporte pas de dangers à court terme.

Selon M. Boudreault, ce retardateur de flammes pourrait avoir des conséquences néfastes sur le long terme.

Il y a des possibilités de problèmes de développement neurologique chez les enfants perturbateurs endocriniens, ça pourrait créer des problèmes hormonaux et rendre la reproduction plus difficile.

Ça peut être dangereux ou toxique à courte échéance, mais il faut que les quantités soient grandes ou que l’exposition soit longue, donc dans ce cas-ci il ne devrait pas y avoir de danger. C’est surtout un problème de récupération après usage , renchérit le professeur.

M. Boudreault suggère à tous les résidents voisins qui remarquent des particules ou granules de styromousse chez eux de contacter le ministère de l’Environnement, qui a pour devoir de récupérer ces substances.

Stacey Kidd précise avoir contacté le ministère qui a envoyé des agents faire état des lieux.

Les travailleurs du chantier ont également nettoyé sa propriété peu après la visite du ministère.

Vincent Marando affirme qu’un nettoyage approfondi du chantier et du voisinage à la demande sera effectué d’ici deux à trois semaines.

La maison de retraite comportera plus de 200 logements et les travaux devraient prendre fin en octobre prochain.

Avec les informations de Bienvenu Senga et du journaliste Jonathan Migneault de CBC