Des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie implantent une méthode de gestion durable des sols sur leurs terres agricoles depuis un an : le système de semis directs sur couverture végétale permanente (SCV).

L’agronome Louis Pérusse implante le système de semis directs sur couverture végétale permanente, aussi nommé la méthode SCV, depuis une quinzaine d’années au Québec.

J'ai amené des producteurs à réduire le travail de sol pour certains à 100 %. On a des réductions de pesticides jusqu'à 70%. Des engrais, la même chose

L’approche mise sur l’augmentation de la qualité des sols et du rendement des cultures en faisant une meilleure rotation et en privilégiant la diversité des plantes, ce qui réduit l’usage des engrais et pesticides.

On veut vraiment créer un écosystème à la ferme basé sur le concept du génie végétal, c'est-à-dire utiliser les fonctions des plantes qui vont rendre les nutriments du sol plus disponibles aux cultures de récoltes. C'est recopier l'image du système forestier, mais au niveau agricole , explique l’agronome.

Ce n’est pas une approche qui exclut les engrais de synthèse ou les pesticides, mais l'objectif c'est de les réduire le plus possible , ajoute-t-il.

Leurs fermes bovines ou laitières sont situées entre Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent et Caplan en Gaspésie, avec une majorité dans la vallée de la Matapédia. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

La méthode SCV a été développée en milieu tropical il y a quarante ans. Elle a gagné en popularité ailleurs dans le monde au cours des vingt dernières années.

Faire des associations, garder des sols verts en permanence, ce n’est pas une pratique que j'ai inventée. C'est une pratique que j’ai initiée. Puis j'ai eu la chance d'avoir un mentor, Lucien Séguy, qui a travaillé un peu partout sur la planète, qui m’a transmis son savoir-faire , explique Louis Pérusse.

Son objectif depuis une quinzaine d'années est de former des producteurs dans cette approche globale d’agriculture durable.

«On parle d'agir sur des enjeux comme l'érosion de sol, protéger le sol, nourrir le sol différemment que juste par des engrais de synthèse», explique l'agronome Louis Pérusse Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

L’idée de la méthode, c’est de ne plus labourer le sol.

Dans le fond, l'image, c'est que je veux avoir des champs verts le plus possible toute l'année. Je veux qu’au printemps ce soit vert. Je veux que ça soit vert à l'automne. Donc le SCV, c'est un peu l'image d'avoir une prairie en permanence, mais avec des cultures de récolte , explique-t-il.

Des agriculteurs préoccupés par l’avenir

Agriculteur pendant 45 ans dans la vallée de la Matapédia, Gilles St-Laurent est à présent à la retraite, mais il est toujours passionné d’agriculture.

Il accompagne la cohorte d'agriculteurs de la vallée de la Matapédia, de Rivière-du-Loup, de Caplan et de Cap-Chat qui se sont engagés à intégrer ces nouvelles pratiques.

Les agriculteurs sont très préoccupés actuellement par l'environnement et ils cherchent des solutions. Quand on voit les feux de forêt, quand on voit les pluies torrentielles qu'on a, il serait temps qu'on se réveille , déclare-t-il.

«Il y a des changements climatiques. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je ne compte pas sur le gouvernement pour faire des changements, je pense que c'est dans chacune de nos entreprises, individuellement, qu'on peut faire des choses», affirme Gilles St-Laurent. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Il explique qu'au cours des huit dernières années, même avec l’ajout de pesticides, d’engrais chimiques et d’herbicides, les rendements n’étaient plus au rendez-vous.

On se disait : il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe dans la terre, qui fait que même si on met plus d'engrais, ça n’augmente pas la production , poursuit M. St-Laurent.

Il estime que la technique SCV ne règle pas tous les problèmes en agriculture, mais qu'il s'agit d'une solution applicable dans la vallée de la Matapédia.

Gilles St-Laurent souligne que les producteurs agricoles utilisant la méthode SCV sont passés de 4 à 17 entre 2021 et 2023.

Il estime à près de 1200 hectares de terres utilisant le SCV dans la vallée de la Matapédia depuis 2021.

Seul, on va loin, mais en équipe on va plus vite , affirme l’agronome Louis Pérusse.

Il explique que le but de former des cohortes est de faciliter le transfert des connaissances et améliorer le réseautage entre les producteurs qui veulent implanter le SCV dans leurs pratiques.

Les participants à cette cohorte reçoivent un soutien financier provenant du Plan d’agriculture durable du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).