La population de Verchères, en Montérégie, demande au gouvernement fédéral de redonner vie à son quai, fermé depuis trois ans en raison de son état de délabrement, au grand dam des citoyens qui ne peuvent plus l'utiliser.

Le quai de Verchères est le seul en eaux profondes situé entre Montréal et Sorel, ce qui fait de ce quai l'unique endroit où un navire de croisière peut amarrer. Composé d'un ensemble de deux quais, il sert aussi d'amphithéâtre grâce à la rive située en biais.

Le maire suppléant de Verchères, Dominic Lampron, estime que la fermeture du quai depuis avril 2020 est un enjeu majeur pour les citoyens et les plaisanciers, puisqu'ils ne peuvent plus s'ancrer ni même circuler sur le quai. La rampe de mise à l'eau est la seule portion toujours accessible.

Une inquiétude généralisée

M. Lampron ajoute que la Municipalité se préoccupe de l'état du quai depuis plusieurs années, bien avant sa fermeture en 2020.

Ça fait, au bas mot, plus de 30 ans qu'on a des discussions avec les différents fonctionnaires qui sont passés au ministère de Pêches et Océans Canada. Les réponses qu'on a reçues sont que le quai de Verchères est une priorité pour eux, mais qu'ils sont toujours en manque de budget pour le remettre en état.

Le maire suppléant de Verchères, Dominic Lampron Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

De son côté, la Société d'intervention maritime de l'Est du Canada (SIMEC), installée à Verchères, craint de ne pas pouvoir remplir sa mission d'intervenir dans le cas de déversement pétrolier à cause de la fermeture du quai. Dans une lettre d'appui à la Ville, la compagnie écrivait que sans accès au quai, il est plus long, voire impossible, dans certains cas, de faire certaines opérations .

Le quai est considéré comme la colonne vertébrale du village par Francis Rollin, du Phare culturel de Verchères.

Le quai fait une espèce d'enceinte et on voulait utiliser ce dernier comme des gradins. Tout de suite après la création du Phare, le quai a été fermé , explique-t-il.

Un appel au dialogue

Le quai de Verchères est inscrit au Programme de dessaisissement des infrastructures de ports non essentiels à l'activité de pêche commerciale de Pêches et Océans Canada. Lorsque ces quais sont restaurés et réhabilités, leur responsabilité est ensuite cédée aux municipalités ou au gouvernement du Québec.

Le député du Bloc québécois représentant la région, Xavier Barsalou-Duval, a demandé une rencontre avec la ministre responsable des quais fédéraux, Joyce Murray.

Cependant, Mme Murray devrait être remplacée lors du remaniement ministériel prévu pour mercredi à Ottawa. Le député bloquiste souhaite que le dossier progresse, malgré le changement ministériel au sein de Pêches et Océans Canada.

Ce qu'on se fait répondre depuis 2021 à répétition est qu'il n'y a pas de budget disponible. Mais avant tout, on doit arriver avec un plan détaillé; mais au préalable, on doit avoir un dialogue pour qu'on puisse avoir une rencontre et être prêts pour passer aux prochaines étapes , affirme M. Barsalou-Duval.

Le quai, c'est le point d'ancrage, c'est le pivot de tous les projets qu'on peut mettre sur place pour nos citoyens , conclut le maire suppléant de Verchères.

Un autre quai, celui de Nicolet, avait fait l'objet d'une restauration juste avant la pandémie dans des circonstances similaires à celui de Verchères. Sa restauration a coûté 2,2 millions de dollars, avant que l'ouvrage ne soit cédé à la Ville pour la somme de 1 $.

Avec les informations de René Saint-Louis