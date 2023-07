Des chiens à la rescousse des voyageurs anxieux à l’aéroport de Moncton

Si vous prenez l'avion à partir de l'aéroport de Moncton, au Nouveau-Brunswick, vous croiserez peut-être Phœbe et Olivia. Ces chiens thérapeutiques passent du temps avec les passagers avant leur vol afin de rendre leur expérience moins stressante.

Certaines personnes se sentent anxieuses avant de prendre l'avion et la zoothérapie a fait ses preuves pour les aider.

Le service de chiens thérapeutiques du programme Therapy Tailblazers avait été mis sur pause pendant la pandémie, mais les chiens ont repris du service lundi.

Quelques fois par semaine, quelques chiens thérapeutiques et leurs maîtres bénévoles se rendent à l’aéroport. Ils se promènent dans les sections avant et après le contrôle de sécurité.

Le monde était assez heureux de les voir! Le monde sourit, prend des photos, nous parle de leurs propres chiens , indique Natalie Cormier, bénévole chez Therapy Tailblazers depuis neuf ans.

Les chiens ont bien plu à ces fillettes lundi. Photo : Radio-Canada

Je n’aime pas vraiment prendre l'avion, j’ai un peu d’anxiété pour cela. C’est sûr que si je voyais un chien moi-même, ça serait le fun, ça me changerait les idées. Ça passe le temps si ton avion est en retard , poursuit-elle.

Natalie Cormier a été maître de cinq chiens thérapeutique au fil des années. Deux de ses bouviers bernois font toujours des visites : Phœbe et Olivia.

Le bouche à oreille demeure la formule gagnante chez Therapy Tailblazers. En plus de l’aéroport, les bénévoles se rendent aussi dans les écoles, les foyers de soins et divers milieux de travail.

Ils apprécient nos visites , confirme Natalie Cormier.

Plus facile de prendre l'avion après avoir été distrait par ce pitou. Photo : Radio-Canada / Kristina Cormier

Votre chien pourrait-il faire ce boulot?

Therapy Tailblazers est toujours prêt à accueillir de nouveaux membres, humains ou canins. Nos membres sont tous bénévoles , précise Natalie Cormier.

Pour les maîtres qui se demandent comment on entraîne son animal à devenir un chien thérapeutique, Natalie Cormier répond que la méthode est assez simple.

Il faut qu’il ait un an et ils ont des évaluations deux fois par année , dit-elle.

Ce toutou est calme et amical, deux bons critères pour devenir un chien thérapeutique. Photo : Radio-Canada / Kristina Cormier

Pendant une évaluation, des enfants pourraient par exemple courir très vite autour du chien pour voir comment il réagit à leur présence. Il faut vraiment que les chiens soient habitués à ces choses-là , soutient Natalie Cormier.

Le chien doit répondre à certains critères : il faut absolument qu’il soit calme, obéissant et à l’aise avec les gens et les autres chiens. Il doit aussi aimer se faire flatter et ne pas avoir peur des gros bruits.

Si le chien passe l’évaluation, son maître peut rejoindre l’équipe de Therapy Tailblazers. Il doit s’engager à faire un minimum de deux heures de bénévolat par mois.

Lors des premières visites, le maître et son chien seront accompagnés d’une autre bénévole du programme, puis ils seront libres de se rendre à l’aéroport quand ils le voudront.

D’après le reportage de Kristina Cormier