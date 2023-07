Vers la fin des places éphémères à Québec?

La désolation dans le passage Olympia, près de la rue Saint-Jean, au début de l’été, est un exemple de la diminution du nombre de places éphémères sur le territoire de la ville de Québec. Cela contraste avec le sommet de leur popularité, pendant la pandémie de COVID-19. En cette fin de juillet, seulement 16 de ces places sont répertoriées sur le site de la Ville, contre 42 en 2022.

Dans le quartier Montcalm, la Société de développement commercial (SDC) a pris les choses en main pour pouvoir récupérer un espace convivial à la place Richard-Garneau, au coin de l’avenue Cartier et du boulevard René-Lévesque.

Au cours des années précédentes, la Ville avait financé l’installation et l’entretien de cet espace. Cette année, c’est la SDC qui s'est chargée de son installation et de son entretien, tout de même avec une aide à 65 % de l’administration municipale.

Le nouvel aménagement de la place Richard-Garneau comporte des tables, des chaises, des pots de fleurs et une pergola.

Je ne pouvais pas laisser cet espace vide comme ça, ça fait un îlot de chaleur en plus , souligne Marie Langlois, directrice générale de la SDC Montcalm-Quartier des arts.

Dans le Faubourg Saint-Jean, au passage Olympia, plutôt que de laisser l’endroit vide, la Ville a finalement donné du financement pour permettre à la SDC d’y ajouter quelques éléments de mobilier. La Ville s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas laisser aller cet endroit-là sans réaménagement, sinon ça allait juste dépérir. La SDC a eu le mandat de remettre la place en état, mais ça s'arrête là , précise François Blay Martel, directeur général de la SDC .

Le passage Olympia avant son démantèlement.

Un projet est en préparation pour remplacer la première mouture du passage, qui aura duré cinq ans plutôt que trois, mais l'échéancier n’est pas encore précisé. Il n'y avait même pas de financement prévu cette année, donc je ne sais pas comment ça va s'enligner l’année prochaine puis l'autre d'après , fait remarquer le directeur général.

Ainsi, cet été, plutôt que de se retrouver avec deux places éphémères comme l’espérait la SDC , le quartier n’en compte aucune.

Financement à la pièce

D’autres secteurs de la ville n’ont pas même eu la chance d’avoir du mobilier et leurs places éphémères sont tout simplement disparues cette année. Le problème avec le financement par la bande, c'est que des SDC , il n'y en a pas sur tout le territoire de la ville de Québec. Les organismes communautaires aussi sont très limités, soit par leur nombre, soit par leurs ressources , souligne Alicia Despins, cheffe par intérim de l’opposition officielle à la Ville de Québec.

Le parvis de l'église Saint-Pascal-de-Maizerets est vide cette année. L'an passé, il y avait une place éphémère à cet endroit.

L'administration municipale dit préférer se concentrer sur d’autres infrastructures plus pérennes. On parle d'une forme de rationalisation en fonction des budgets qu'on veut [consacrer] aux différentes activités. Notre administration a fait le choix d'aller plus vers une accessibilité au niveau des bases de plein air gratuites et de faire des investissements dans nos parcs déjà existants , répond Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif.

La fin de la pandémie y est aussi pour quelque chose. La Ville souligne par écrit que le mobilier amovible avait été déployé dans le cadre de la pandémie . La diminution de l'offre de service reflète donc aussi le retour à la normale.

Alicia Despins constate un désengagement de la Ville envers les places éphémères et les stations chaleureuses l'hiver.

On ne comprend pas pourquoi il y a un changement de cap, puis qu’on coupe. Ce sont des mesures d'austérité qui n'ont pas leur place dans des initiatives sociales et communautaires , se désole Alicia Despins.

D’éphémères à permanentes

À force de revenir d’année en année, les places éphémères sont aussi appelées à devenir plus permanentes en fonction des saisons. C'est pour ça aussi qu'on a moins de places éphémères, parce qu'on est à pérenniser celles qui rapportaient le plus , explique Pierre-Luc Lachance.

Pierre-Luc Lachance devant un espace aménagé par la Ville sur le côté de l'hôtel de ville.

Il donne l’exemple de deux places dans le quartier Saint-Roch qui sont en transition vers leur permanence potentielle : l’espace du Parvis–de la Salle et l’espace du Pont–de la Salle.

François Blay Martel a cette vision pour le passage Olympia. Le but, c'est que ça soit permanent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places publiques qui donnent sur l'artère et qui sont facilement accessibles. Donc, c'est sûr que c'est un avantage pour le quartier , espère-t-il.

Les places gérées par le milieu

Pour cet été, la Ville de Québec a misé uniquement sur celles qu’elle dit issues de la communauté. Les organismes qui les proposent sont responsables de la réalisation, de l’animation et de l’entretien de ces endroits.

On veut travailler avec des partenaires du milieu pour assurer l'achalandage des lieux , précise Pierre-Luc Lachance.

En 2023, l'administration municipale consacre un budget total de 97 500 $ à la quinzaine de places aménagées. C’est une augmentation de 40 000 $ par rapport à l’an passé. En 2022, il y en avait eu un peu moins, une dizaine des 42 places éphémères entrant dans la catégorie de celles issues de la communauté.

François Blay Martel aurait aimé savoir plus tôt les plans de démantèlement du passage Olympia.

La SDC Faubourg Saint-Jean avait elle-même présenté un projet pour installer une place éphémère sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste. On veut mettre des structures de bois sur le parvis et les coûts étaient trop élevés parce que le financement à la Ville pour les places éphémères a une certaine limite et la SDC a présenté un projet qui cadrait moins dans ces paramètres-là , relate François Blay Martel.

En ce moment, le programme des places éphémères donne aux organismes 10 000 $ à la première année, 5000 $ à la deuxième et 2500 $ par la suite. Ces sommes sont ajoutées à une contribution de l’organisme et doivent permettre de couvrir la fabrication, l’installation, l’entretien et l’animation des lieux.

François Blay Martel dit que la SDC retentera sa chance l'an prochain.

Avec des informations de Flavie Sauvageau