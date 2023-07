La climatisation ne doit être qu’un dernier recours face à la chaleur, selon des experts

Installer un climatiseur à son domicile peut être une stratégie efficace pour réduire les répercussions de l’exposition à la chaleur sur la santé, surtout pour les personnes âgées ou les personnes vulnérables. Des chercheurs estiment néanmoins qu’il s'agit d'une solution à court terme et qu’elle ne devrait être utilisée qu'en dernier recours, après les tentatives de refroidissement dites passives, qui consomment moins d’énergie.

Dans une étude publiée dans la revue The Lancet en 2021, et dirigée par Ollie Jay, professeur en sciences de la santé à l'Université de Sydney, en Australie, la climatisation est décrite comme une solution de refroidissement répandue, mais non durable .

Les chercheurs qui ont participé à l’étude avancent que les climatiseurs contribuent au réchauffement climatique, qu’ils ne sont pas accessibles à ceux qui en ont le plus besoin en raison de leur coût, et qu’ils peuvent mettre à rude épreuve le réseau électrique, pouvant entraîner des pannes mortelles en cas de chaleur extrême.

Ils prônent une compréhension plus globale de l'environnement thermique à l'échelle du paysage, de la ville, du bâtiment et de l'individu, ce qui permet, selon eux, de trouver des façons plus durables de maintenir les gens au frais.

S’habituer à ressentir la chaleur

Par exemple, selon Jennifer Vanos, professeure agrégée à l’École de développement durable à l’Université d'État de l'Arizona et coauteure de l’étude, une exposition intermittente à la chaleur peut aider le corps à mieux tolérer la chaleur et même permettre de faire de l'exercice à des températures plus élevées.

Si nous ne nous exposons pas à la chaleur, nous ne nous acclimaterons pas.

Davantage de verdure permet de réduire les températures locales de 5 °C, selon Anabela Bonada.

Elle estime que le fait de ressentir la chaleur peut pousser les gens à adopter des comportements différents, comme adapter leurs horaires pour pratiquer un sport à un moment plus frais de la journée. Une autre solution, selon elle, consiste à installer des rideaux thermiques ou des couvre-fenêtres qui bloquent la chaleur et les garder fermés pendant la journée.

Par ailleurs, Jennifer Vanos, mais aussi Anabela Bonada, directrice et associée de recherche au Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo, en Ontario, sont d’avis que la façon dont les bâtiments et les villes sont conçus et construits devrait être modifiée.

Nous ne pouvons pas considérer les chaleurs extrêmes comme des phénomènes qui se produiront de temps en temps , selon Anabela Bonada. Il faut les intégrer dans nos plans, dans la planification de la communauté et dans la planification des bâtiments.

Le Centre Intact d’adaptation au climat recommande par exemple d'améliorer l'étanchéité et l'isolation des bâtiments pour empêcher la chaleur d’entrer et l'air frais de sortir afin d'améliorer l'efficacité énergétique en été. D’après Anabela Bonada, cela aidera également les gens à maintenir leur confort en hiver.

Le Centre conseille aussi d'utiliser la végétation pour créer de l'ombre et réduire les îlots de chaleur, comme des plantes grimpantes sur les murs, des arbres à l'extérieur, et des plantes d'intérieur à grandes feuilles devant les fenêtres ou sur les balcons.

Comment utiliser la climatisation de manière plus durable?

Dans les cas où la climatisation est nécessaire, il existe plusieurs moyens d'utiliser la climatisation de façon plus durable, croit Jennifer Vanos. L’un des moyens de protéger le réseau électrique et de garantir que les personnes vulnérables aient accès à des climatiseurs serait, selon elle, que les personnes qui s’en procurent s'inscrivent à des programmes permettant aux services publics de régler à distance leur thermostat intelligent.

Les températures seront plus élevées dans votre maison afin de protéger le réseau et de s'assurer que l'énergie est acheminée vers d'autres endroits qui en ont besoin, ce qui vous permettra d'économiser de l'argent.

L’Agence internationale de l'énergie reconnaît également le rôle de la climatisation dans les stratégies de rafraîchissement, mais préconise d'en améliorer l'efficacité et de la limiter à 24 ou 25 °C.

Même si les gens disposent de l'air conditionné, conclut Jennifer Vanos, ils doivent s'adapter à la chaleur extrême de diverses manières, notamment par leur comportement. La climatisation n'est pas une solution miracle , souligne-t-elle.

