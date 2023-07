Des personnes en situation d’itinérance embellissent la ville

Un projet d’intégration sociale connaît du succès à Trois-Rivières. Cet été, trois personnes en situation d’itinérance et d’exclusion sociale ont été embauchées pour nettoyer et embellir le centre-ville.

Le projet, réalisé par Point de Rue, avec le soutien d’Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, permet de créer une équipe qui travaille en complémentarité avec les employés de la Ville.

Le projet pilote, lancé en 2022, a été reconduit et même bonifié cet été, raconte la directrice générale de Trois-Rivières Centre, Gena Déziel.

L'année dernière, c'est un projet pilote qu'on testait de juillet jusqu'à octobre et, cette année, on a vraiment amené cette initiative-là de mai à octobre pour justement améliorer toute la question du nettoyage au centre-ville, donc de travailler avec eux pour qu'on ait un centre-ville plus accueillant.

L’avantage n’est pas que du côté de la Ville. Pour les personnes en situation d’exclusion sociale, c’est aussi un moyen de recréer un lien social.

Il y a un lien qui se crée parce qu'il y a des gens qui ont remercié les gens qui faisaient du nettoyage et les félicitaient. Ça vient créer une espèce d'estime chez ces personnes-là. Donc, ça crée aussi un lien avec la société. Ça crée aussi une estime personnelle.

Changer les perceptions

Gena Déziel rapporte que des travailleurs de la cohorte de 2022 ont vu leur vie changer.

Il y en a qui ont recréé des liens avec leur famille, ça leur a vraiment permis de créer ça, de retrouver pour certains soit un enfant ou leur famille qui était un peu un peu moins proche ou qu['ils] avaient perdu de vue depuis quelques années, il y en a qui ont pu trouver un travail.

De leur côté, des commerçants et des restaurateurs ont reçu des formations pour savoir comment interagir avec les personnes marginalisées afin de favoriser le vivre-ensemble.

On vient enlever un peu justement cette barrière-là qui se fait naturellement parce que c'est de la "mécompréhension". Puis quand on comprend pas, des fois, bien, on juge.

La directrice générale raconte que des restaurateurs ou des commerçants ont même pris des ententes avec des personnes dans le besoin, des personnes marginalisées, pour nettoyer les terrasses ou le pavé en leur offrant des contreparties. Ils se sentent utiles aussi, donc c'est ça qui est important là de créer chez les personnes.

À partir de ces expériences, les personnes qui le souhaitent reçoivent du soutien de la part de Point de rue pour les accompagner dans un processus de retour à l’emploi.

Créer plusieurs projets

À ces initiatives s’ajoute la création de haltes douceurs en période de froid. L'hiver dernier, le programme qui proposait de l’hébergement à des personnes itinérantes a réussi. Si bien que l’on souhaite le reconduire l’hiver prochain.

Je dis c'est une multitude de projets, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir travailler à améliorer la situation de ces personnes.

