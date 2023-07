« Des menaces sérieuses » qui dépassent « les limites du raisonnable ». La Ville de Québec a entrepris des démarches auprès du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) après les commentaires d’un citoyen, sur les réseaux sociaux, qui fait allusion à la tuerie de l'Assemblée nationale.

Sur Facebook, un citoyen y est allé de commentaires qui ont retenu l’attention de la Ville de Québec, mardi.

Dans un groupe en opposition au tramway, l’homme a fait allusion à la tuerie survenue à l’Assemblée nationale qui a mené à la mort de trois personnes, il y a 39 ans.

À quand une visite d’une émule de Denis Lortie au conseil de ville , a-t-il écrit.

Le caporal Denis Lortie a ouvert le feu à l’Assemblée nationale, en 1984. Il souhaitait alors s’en prendre aux élus de l’époque. En plus de faire trois morts, la tragédie a fait 13 blessés.

Ouvrir en mode plein écran Habillé d'un uniforme militaire, Denis Lortie est l'auteur d'une tuerie de trois personnes en 1984 à l'Assemblée nationale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’administration Marchand n’a pas tardé à signaler ces commentaires aux autorités policières.

On ne peut pas prendre ça à la légère. Faire référence à la tuerie de l’Assemblée nationale, c’est tout simplement inacceptable. Les commentaires de cet homme vont extrêmement loin et s’apparentent à des menaces très crédibles envers l’ensemble des élus et des gens qui travaillent à l’hôtel de ville , a mentionné l’attaché de presse du maire, Thomas Gaudreault, dans une déclaration écrite.

Ce n’est plus une histoire de mésentente politique, nous sommes bien au-delà de ça. [...] Le maire a toujours dit qu’il pouvait avoir des désaccords avec les citoyens et qu’il les respecterait, mais là, on dépasse les limites du raisonnable , a-t-il poursuivi.

Le SPVQ confirme avoir reçu un signalement au sujet des commentaires du citoyen.