Nombreuses réductions de services dans les dispensaires de la baie d’Hudson

Les réductions de services se multiplient depuis le début de l'été dans les dispensaires de santé des communautés inuit de la baie d’Hudson, au Nunavik, qui fait face à un grave manque de personnel infirmier.

La situation est critique dans ces petits établissements de santé communautaires, selon Cyril Gabreau, président du Syndicat nordique des infirmières et infirmiers de la baie d'Hudson.

Toute la semaine, l’hôpital de Puvirnituq et les dispensaires d’Inukjuak, d'Umiujaq ainsi que de Kuujjuarapik ne traiteront que les urgences. Les établissements de Salluit et d’Ivujivik sont aussi touchés par cette mesure depuis lundi, et devraient revenir à la normale plus tard cette semaine.

Ouvrir en mode plein écran Le dispensaire d'Inukjuak fait partie des établissements touchés par la réduction de services. Photo : Radio-Canada / Sarah Leavitt

Les conséquences sur les patients peuvent être graves. [...] Les suivis de diabètes, de haute tension, les prises de sang, la vaccination infantile, tout ça est remis à plus tard, lorsqu’il y aura du personnel , ajoute Cyril Gabreau.

Le syndicat a comptabilisé environ 17 infirmiers et infirmières en poste présentement sur les 35 habituellement nécessaires pour assurer un plein service dans les dispensaires des villages de l’ouest du Nunavik.

Selon le syndicat, la situation devrait se détériorer encore davantage au mois d’août, avec seulement une douzaine d’infirmières à l’horaire pour le moment.

Une chance que certaines agences de placement ont répondu présentes. Mais ce n’est pas suffisant et il y a des manques partout , explique Cyril Gabreau.

Une catastrophe annoncée

Les vacances estivales des infirmiers et infirmières ne peuvent expliquer à elles seules le manque de personnel actuel dans les dispensaires selon le syndicat. Il croit plutôt à une conséquence de la grande vague de démission qu’a connue le Centre de santé Inuulitsivik (CSI) au courant de l’hiver.

Ouvrir en mode plein écran Les villages de la baie d'Hudson, comme Puvirnituq, vivent avec de nombreuses réductions de services de santé depuis le début de l'été. (Photo d'archives) Photo : (Eilis Quinn/Eye on the Arctic)

Un conflit de travail a opposé alors le syndicat et l’employeur régional. Des infirmières ont même organisé un sit-in pour dénoncer leurs conditions de travail. Plus d’une dizaine d'entre elles ont ensuite démissionné.

Une médiatrice a alors été nommée pour trouver un terrain d’entente, qui est finalement survenu en juin dernier.

Le gouvernement du Québec a offert des primes plus généreuses et de meilleurs avantages sociaux pour améliorer la rétention de personnel.

Les retombées positives de l’entente sur l’attraction du personnel semblent toutefois prendre du temps à se matérialiser.

Je reste optimiste, parce qu’il y a des changements en cours dans les opérations du CSI . Mais ce n'est pas quelque chose qui va se régler rapidement. J’ai peur pour l’automne et pour la suite des choses , explique Cyril Gabreau.

De son côté, le CSI multiplie les campagnes de recrutement en ligne et offre des mesures exceptionnelles pour attirer des infirmières dans les dispensaires régionaux.

Jusqu’au 7 octobre prochain, l'administration de santé a consenti à une augmentation salariale temporaire de 15 %, ainsi que des primes supplémentaires de 500 $ à 750 $ par semaine.

Une situation similaire est survenue l'année dernière, alors que les autorités de santé régionale ont demandé l'aide de l'armée pour pallier le manque de main-d'œuvre. La situation cette année serait toutefois encore plus grave selon le syndicat.

Le Centre de santé Inuulitsivik n'a pas répondu à nos questions.